La lluvia detiene a Central y el mal juego ahoga a Newell's
El equipo “canalla” no pudo completar su partido ante Sarmiento por la gran cantidad de lluvia caída en Junín y la AFA busca una fecha para que se completen los 45 minutos restantes. La “Lepra” sumó una nueva derrota y Fabbiani tratará de levantar a sus jugadores en estas dos semanas sin competencia por los partidos de Eliminatorias
Fabbiani y sus futbolistas tendrán dos semanas para encerrarse en el predio y trabajar para levantar este difícil momento.
La lluvia fue la gran protagonista del último fin de semana en toda la región. El pronóstico se cumplió y el temporal se desató con toda la furia durante sábado y domingo. En ese contexto, donde obviamente el fútbol es lo menos importante, los equipos rosarinos de primera división fueron afectados de diferentes formas.
Central quedó pasado por agua y no pudo terminar el partido de la séptima fecha del Torneo Clausura ante Sarmiento, debido a que el campo de juego estaba intransitable en el estadio “Eva Perón” de Junín. Y Newell’s, que jugó el viernes por la noche de local cuando todavía el temporal no se había desatado, terminó con el agua al cuello por una nueva derrota que complica su actualidad y siembra dudas hacia el futuro.
Inundados
Rosario Central y Sarmiento solo pudieron jugar 45 minutos el sábado por la tarde en Junín. Y jugar es solo una forma de decir, porque tanto los dirigidos por Ariel Holan como los orientados por Facundo Sava poco pudieron hacer en medio de los grandes charcos que iba generando la lluvia a medida que caía de manera impiadosa sobre el campo de juego. En el entretiempo, el árbitro Andrés Merlos decidió suspender el encuentro en acuerdo con los entrenadores y los capitanes de ambos equipos.
De la etapa que se disputó hay poco para rescatar. Apenas un cabezazo del centrodelantero “canalla” Alejo Veliz que el arquero Lucas Acosta sacó de manera milagrosa -algunos reclamaron que la pelota entró pero ninguna imagen pudo respaldar esa versión- y poco más. El drenaje de la cancha de Sarmiento se saturó, el agua dejó de escurrir y el terreno de juego se transformó en una pileta. La pelota tenía que viajar por el aire porque por abajo no corría y el físico de los jugadores se empezaba a poner en riesgo. Por eso, Merlos decidió que los equipos no salieran a jugar el segundo tiempo.
Holan y el plantel “canalla” tendrán dos semanas para preparar el gran partido que se viene el domingo 14 de septiembre, cuando el “Canalla” de Ángel Di María reciba al Boca de Leandro Paredes en el “Gigante” de Arroyito.
¿Cuándo se completa este encuentro de la séptima fecha que está empatado sin goles? Esa es la gran pregunta que por ahora la AFA no puede responder. La misma noche del sábado se especuló con disputar lo que falta al otro día, pero el pronóstico indicaba que el domingo la lluvia, lejos de aflojar, se iba a intensificar. Y así fue. Por eso, esa primera opción fue descartada. Luego se pensó en jugarlo el fin de semana que viene, aprovechando la fecha FIFA. Pero Central se opuso porque tiene jugadores convocados a sus selecciones.
Así las cosas, la mitad de partido que falta disputar entre Central y Sarmiento quedaría para mediados de octubre, cuando el campeonato se pare para la disputa de partidos amistosos por parte de la selección argentina. Quizás en el medio aparezca otra opción más sensata. Mientras tanto, Holan y el plantel "canalla" tendrán dos semanas para preparar el gran partido que se viene el domingo 14 de septiembre, cuando el "Canalla" de Ángel Di María reciba al Boca de Leandro Paredes en el "Gigante" de Arroyito.
Ahogados
Newell’s vuelve a atravesar un frente de tormenta y ya es una costumbre en los últimos años. Después de otra dura derrota en el clásico, el equipo “leproso” necesitaba reponerse ante su gente, que con una fidelidad indestructible volvió a colmar el estadio “Marcelo Bielsa” el viernes por la noche, antes del temporal que azotó a Rosario y a toda la región. Fue el presagio del vendaval, porque la “Lepra” otra vez defraudó y encadenó una nueva derrota, más allá de todas las dudas y polémicas que suelen generar los fallos arbitrales cuando uno de los protagonistas es Barracas Central, el club del “Chiqui” Tapia.
La “Lepra” lleva seis partidos sin victorias en el Torneo Clausura -solo pudo ganar el primer partido del certamen en cancha de Independiente Rivadavia-. En medio de una crisis deportiva e institucional que parece no tener fin, lo único que sostiene a Newell’s en un clima de moderado optimismo es su participación en la Copa Argentina. El próximo 17 de septiembre, el conjunto rosarino buscará meterse en una de las semifinales cuando enfrente, todavía sin horario ni sede confirmada, a Belgrano de Córdoba.
Fabbiani y sus futbolistas tendrán dos semanas para encerrarse en el predio y trabajar para levantar este difícil momento.
El “Ogro” Fabbiani, que otra vez se fue del estadio sin hablar con la prensa, utilizó sus redes sociales para hablarles a los hinchas un día después: “En este momento que estamos viviendo como club salgo a dar la cara como lo hice siempre. Primero quiero agradecer el apoyo de nuestros hinchas por estar siempre en las buenas y en las malas. No hay mucho para decir. Obvio que estamos en falta con los hinchas y lo sabemos tanto yo como los jugadores. Ahora hay que comer mierda y ponerle la cara a lo que estamos viviendo. Solo el trabajo va a sacar adelante este mal momento. Y no hay excusa para lo que se viene”, escribió el DT “rojinegro”.
Fabbiani y sus futbolistas tendrán dos semanas para encerrarse en el predio y trabajar para levantar este difícil momento. El próximo encuentro del campeonato será también de local, el viernes 12 de septiembre ante Atlético Tucumán.
