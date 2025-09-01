LPF

La lluvia detiene a Central y el mal juego ahoga a Newell's

El equipo “canalla” no pudo completar su partido ante Sarmiento por la gran cantidad de lluvia caída en Junín y la AFA busca una fecha para que se completen los 45 minutos restantes. La “Lepra” sumó una nueva derrota y Fabbiani tratará de levantar a sus jugadores en estas dos semanas sin competencia por los partidos de Eliminatorias