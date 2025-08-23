Con el derby rosarino como plato fuerte

Con cuatro partidos continúa la fecha 6 del Torneo Clausura

San Lorenzo e Instituto jugarán desde las 14.30 en el Nuevo Gasómetro. Más tarde Rosario Central y Newell´s jugarán desde las 17.30 en el "Gigante de Arroyito". Atlético Tucumán recibe a Talleres desde las 20 en el Estadio José Fierro y la jornada se cierra con el encuentro entre San Martín (SJ) y Gimnasia LP.