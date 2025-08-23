Con cuatro partidos continúa la fecha 6 del Torneo Clausura
San Lorenzo e Instituto jugarán desde las 14.30 en el Nuevo Gasómetro. Más tarde Rosario Central y Newell´s jugarán desde las 17.30 en el "Gigante de Arroyito". Atlético Tucumán recibe a Talleres desde las 20 en el Estadio José Fierro y la jornada se cierra con el encuentro entre San Martín (SJ) y Gimnasia LP.
San Lorenzo e Instituto jugarán desde las 14.30 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Damián Ayude buscará volver a acercarse a la punta tras la derrota ante Platense en la jornada anterior, mientras que transita un caos institucional luego del regreso a la presidencia de Marcelo Moretti y la posterior renuncia de Julio Lopardo, mandamás interino.
El Cuervo tuvo un buen inicio en el Clausura, pero la derrota con Platense lo alejó de la punta y ahora buscará volver a recortar distancia, aunque deberá hacerlo sin su capitán, Gastón Hernández, que sufrió una distensión en el recto anterior del cuádriceps derecho, y sin Alexis Cuello, que fue expulsado en el primer tiempo del partido contra el Calamar por doble amarilla.
Puertas adentro, Moretti volvió de su licencia tras el escándalo en el que presuntamente acepta una coima para fichar un juvenil, lo que ocasiono la dimisión del mandamás provisional, Lopardo, y del asambleísta Ignacio Carreira. Además, recibió un pedido de quiebra por una deuda millonaria.Un cúmulo de sitaciones que desembocaron en una marcha de hinchas y socios en Avenida La Plata pidiendo por elecciones.
Instituto viene de caer ante Unión en Córdoba. Foto: Facundo Luque
Por su parte, Instituto atraviesa una racha adversa de cuatro encuentros sin sumar de a tres, en los que solo pudo marcar un gol. Durante este lapso fue goleado en dos ocasiones por 4 a 0, en El Monumental ante River y en su última presentación frente a Unión, que además fue en condición de local y encajando todos los tantos en los primeros 33 minutos del partido, al que su entrenador Daniel Oldrá, tachó de “vergüenza deportiva”. Con esto en mente irá por el triunfo para abandonar la parte baja de la tabla.
Todas las miradas en Rosario
Rosario Central y Newell´s serán los protagonistas una vez más de una nueva edición del Clásico de Rosario que se desarrollará este sábado, desde las 17.30, en el marco del duelo interzonal.
El Gigante de Arroyito será el escenario de un nuevo enfrentamiento entre el Canalla y la Lepra, pero este cuenta con un condimentos más que especial: será el regreso de Ángel Di María, quien no enfrenta a su acérrimo rival desde el 2007.
El Gigante de Arroyito espera por una nueva edición del clásico.
El último clásico de la ciudad se jugó el 16 de febrero de 2025 y fue triunfo de Rosario Central por 2-1 en condición de visitante. Gaspar Duarte y Jaminton Campaz marcaron para el Canalla, mientras que Ever Banega descontó para Newell’s.
En el historial oficial —incluyendo los cruces internacionales— se enfrentaron 277 veces: Central ganó 97, la Lepra 77 y empataron en 103 oportunidades. Asimismo, si se toman solo los partidos a nivel nacional, disputaron 196 clásicos, con 65 victorias auriazules, 50 rojinegras y 79 igualdades.
En Tucumán
Atlético Tucumán recibe a Talleres desde las 20 en el Estadio José Fierro.
Atlético Tucumán pudo reaccionar a tiempo e igualó 2-2 ante Sarmiento en Junín, con un gol de Mateo Coronel a falta de tres minutos y otro de Carlos Auzqui en el tiempo de descuento, logrando así finalizar la fecha en zona de playoff, donde buscará afirmarse. A su vez, los últimos puestos de la tabla anual le pisan los talones, en medio de una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria para los dirigidos por Lucas Pusineri.
Por su parte, Talleres sigue en un mal presente y pelea por no descender. En su estadio y ante su gente, se fue abucheado tras empatar sin goles ante San Martín (SJ) y solo consiguió ganar en una de sus últimas seis presentaciones, de las cuáles no anotó en tres. Al respecto de la mala situación ofensiva, su entrenador, Carlos Tévez, expresó: "Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente".
Talleres sigue en un mal presente y pelea por no descender.
En San Juan
San Martín (SJ) y Gimnasia se enfrentan a partir de las 20 en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez, por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
El local viene de rescatar un punto en su visita a Talleres en Córdoba, con una actuación deslumbrante y excelente de Matías Borgogno. El arquero, tras el empate ante la T, aseveró: "El punto sirve muchísimo. Después de una semana difícil, necesitábamos sumar”. Sin embargo, el santo sanjuanino sigue muy complicado, ya que se encuentra último en la tabla anual y en la de promedios.
Por su parte, Gimnasia, que acumulaba tres partidos invicto, en la última jornada cayó 2-1 ante Lanús en El Bosque. En busca de la recuperación en San Juan, la buena noticia para el cuerpo técnico es que Pedro Silva Torrejón volvió a trabajar a la par de sus compañeros y volvería al once titular. Sin embargo, quien sufrió una lesión muscular es Norberto Briasco y será baja para visitar al equipo de Leandro Romagnoli. Por otro lado, Ivo Mammini dejó Gimnasia y jugará en el AIK de Suecia.
