Debate reglamentario

Luis Enrique propone una “tarjeta naranja” para el fútbol y mira al rugby como modelo

El DT del PSG planteó sumar una tarjeta naranja inspirada en el rugby para castigar faltas violentas con salida temporal. También sugirió agrandar la cancha o jugar 10 vs 10 para un fútbol más ofensivo.