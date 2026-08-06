Aquella tarde de Atlanta será inolvidable para los argentinos. El partido con Inglaterra no solamente que fue el mejor de la selección de fútbol en el último Mundial, sino que significó también una reivindicación de algo que el pueblo argentino tiene muy presente, que es la gesta de Malvinas.
“Ninguno de nosotros contuvo las lágrimas aquella tarde que le ganamos a Inglaterra”
Los veteranos de guerra de Malvinas de Santa Fe se refirieron a lo que sintieron el día que la selección clasificó para la final del último Mundial, en un encuentro al que fue invitado a participar el enviado especial de El Litoral.
“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón”, fue el grito más escuchado en un Mundial que quedará grabado para siempre en el corazón argentino, más allá del resultado deportivo en la final. “El que no salta, es un inglés”, se sumó de manera constante en cada partido y en cada banderazo en tierras norteamericanas.
La cobertura del Mundial por El Litoral
En el Centro de Ex Combatientes, los veteranos de guerra santafesinos invitaron al jefe de Deportes de El Litoral, Enrique Cruz, para que cuente sus vivencias en la cobertura del Mundial que realizó este diario y que tuvo una gran repercusión por la labor efectuada junto a Fernando Nicola, en un gran esfuerzo empresario y editorial que llevó a cabo este medio.
Relatos emotivos de los ex combatientes
Adolfo “Fito” Schweighofer es el presidente del Centro, se refirió a lo que se vivió aquel día de la victoria ante los ingleses y el paso a la final del Mundial. “Le ganamos a los piratas’ y ese gesto de la bandera, que trascendió al mundo, fue inolvidable para todos nosotros”, señaló en una noche en la que abundaron las anécdotas, no solo futboleras por lo que fue el Mundial propiamente dicho, sino también de los recuerdos que siempre tienen los veteranos de aquello que aconteció en 1982 en el escenario bélico.
La emoción de los veteranos en el partido
“Al partido lo vimos con mucha adrenalina y agradecemos enormemente a toda la selección. Esa fue nuestra ‘final’, la ganamos y estaremos eternamente agradecidos por lo vivido en ese momento”, señaló Sergio Buscemi, otro de los veteranos de guerra.
También “Chiche” Mildemberger, otro ex combatiente, se refirió a lo vivido aquel día y dijo que “fue muy emotivo, ya desde el momento de cómo cantaron el himno los jugadores. Nos llena de orgullo esa demostración de patriotismo. Y luego, en la cancha, pusieron todo lo que hay que poner para ganar el partido, algo que fue un sello de este equipo en todo el torneo, pero especialmente en ese partido tan especial para todos. La frutilla del postre fue esa sábana, hecha bandera, que vio el mundo entero. Yo me emocioné mucho y no pude contener las lágrimas, porque, después de 44 años, la reivindicación por Malvinas sigue latente”.
Así, entre emociones no siempre contenidas por todos y un recuerdo que será perdurable, transcurrió una noche en el que un conocidísimo ex combatiente, Argentino Foremny, mostró sus aptitudes culinarias con un guiso de lentejas que se degustó con gran aceptación por parte de los presentes.