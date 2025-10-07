A 30 años

La vuelta del 10: el mechón amarillo, la Bombonera y una postal eterna de Maradona

El 7 de octubre de 1995, Diego volvió oficialmente a Boca tras 15 meses de suspensión. Jugó frente a Colón, lució su icónico mechón rubio como gesto de rebeldía y celebró el agónico gol de Scotto. Una jornada épica, teñida de fútbol, emociones y un mensaje maradoneano para siempre.