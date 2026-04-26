Histórico

El Maratón de Londres tuvo dos récords mundiales y una marca que cambió todo

El keniano Sebastian Sawe ganó el Maratón de Londres con un registro impactante de 1h59m30s y se convirtió en el primero en bajar oficialmente las dos horas. En la prueba femenina, la etíope Tigst Assefa también batió el récord mundial.