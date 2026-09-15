Rumbo a los 42K

Siete claves para entrenar el cuerpo y la mente antes, durante y después de una maratón

Entrenamiento, descanso, hidratación y motivación son algunos de los factores que forman parte de la preparación para una carrera de larga distancia. De cara a la Maratón Internacional de Buenos Aires, Prevención Salud comparte una guía para vivir el desafío poniendo el cuidado en el centro.