Moto GP en Sachsenring

Marc Márquez ganó el Sprint en Sachsenring y mete presión en el campeonato de MotoGP

Marc Márquez volvió a demostrar por qué Sachsenring es uno de sus circuitos predilectos. El español del Ducati Lenovo Team se quedó este sábado con la carrera Sprint del Gran Premio de Alemania luego de liderar de principio a fin y contener en las últimas vueltas la presión de su hermano Alex Márquez y de Fabio Di Giannantonio.