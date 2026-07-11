El vigente campeón del mundo convirtió la pole position en una nueva victoria y dio otro paso en la pelea por el título, ya que redujo a 32 puntos la diferencia con el líder del campeonato, Jorge Martín.
Marc Márquez ganó el Sprint en Sachsenring y mete presión en el campeonato de MotoGP
Marc Márquez volvió a demostrar por qué Sachsenring es uno de sus circuitos predilectos. El español del Ducati Lenovo Team se quedó este sábado con la carrera Sprint del Gran Premio de Alemania luego de liderar de principio a fin y contener en las últimas vueltas la presión de su hermano Alex Márquez y de Fabio Di Giannantonio.
La largada no modificó el orden de los primeros puestos. Marc Márquez defendió la posición de privilegio en la llegada a la primera curva, seguido por Alex Márquez. Detrás, Ai Ogura sorprendió con una gran salida para colocarse tercero, aunque Fabio Di Giannantonio recuperó ese lugar al completar el giro inicial.
En el pelotón, Jorge Martín comenzó una rápida recuperación desde el octavo puesto de la grilla y avanzó hasta la sexta posición, mientras Fabio Quartararo y Pedro Acosta protagonizaban un intenso duelo por ingresar a la zona de puntos.
La única baja entre los protagonistas fue Franco Morbidelli, quien sufrió una caída en los primeros compases de la competencia y quedó fuera de carrera.
En la punta, los hermanos Márquez mantuvieron un ritmo muy parejo durante buena parte de las 15 vueltas. Marc logró abrir una pequeña ventaja de medio segundo, pero Alex nunca dejó de presionar. En el tramo final también apareció Di Giannantonio, que recortó diferencias y llegó a la última vuelta muy cerca del piloto del Gresini Racing, dispuesto a pelear por el segundo lugar.
Pese a la presión, Marc Márquez no dio margen para la sorpresa y cruzó primero la bandera a cuadros para sumar un nuevo triunfo Sprint en el trazado alemán. Alex Márquez resistió el ataque final de Di Giannantonio y aseguró el segundo puesto, mientras que el italiano completó el podio.
El resultado también tuvo impacto en el campeonato. Di Giannantonio quedó a apenas 13 puntos del líder Jorge Martín y a solo dos unidades del segundo lugar de la clasificación general.
Más atrás, Ai Ogura terminó cuarto, seguido por su compañero Raúl Fernández. Jorge Martín finalizó sexto y amplió a 11 puntos su ventaja sobre su compañero de Aprilia, Marco Bezzecchi, ausente este fin de semana. Francesco Bagnaia fue séptimo, Pedro Acosta terminó octavo tras superar a Fabio Quartararo y el brasileño Diogo Moreira cerró el top diez como el piloto de Honda mejor ubicado.
Mañana, domingo 12 de julio, la carrera principal de MotoGP en Sachsenring largará a las 9 de la mañana, hora de Argentina.