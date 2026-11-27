En 2010, a Marc Márquez le alcanzaba con llegar octavo en Valencia para ser campeón de 125 cc. Terminó cuarto. Tenía 17 años, corría con una Derbi y ya había ganado diez carreras ese año. Dieciséis años después, vuelve al Ricardo Tormo para correr su último Gran Premio. Entre aquel cuarto puesto y esta despedida hay diez campeonatos y varias carreras que cuentan cómo los ganó.
Marc Márquez y sus diez títulos mundiales
El español se despide en Valencia, el circuito donde festejó por primera vez un Mundial. Ganó en tres categorías y conquistó ocho títulos en la máxima, seis con Honda y dos con Ducati.
Los diez títulos de Marc Márquez
2010 125 cc Derbi Valencia, España
2012 Moto2 Suter Phillip Island, Australia
2013 MotoGP Honda Valencia, España, 2014 MotoGP Honda Motegi, Japón, 2016 MotoGP Honda Motegi, Japón,
2017 MotoGP Honda Valencia, España, 2018 MotoGP Honda Motegi, Japón, 2019 MotoGP Honda Buriram, Tailandia.
2025 MotoGP Ducati Motegi, Japón, 2026 MotoGP Ducati Portimão, Portugal
La remontada desde el puesto 33
El título de Moto2 lo aseguró en Phillip Island en 2012, en su segunda temporada en la categoría. Venía de perderse el cierre del campeonato anterior por una lesión que le había provocado visión doble. Aquel año ganó nueve carreras y, con el Mundial resuelto, dejó una de sus actuaciones más recordadas en Valencia. Largó 33º y ganó.
Al año siguiente ocupó el lugar que dejó Casey Stoner en el equipo oficial de Honda. Ganó su segunda carrera en MotoGP, en Austin, y se jugó el título hasta la última fecha frente a Jorge Lorenzo. El tercer puesto en Valencia le alcanzó para ser campeón a los 20 años, el más joven en lograrlo en la categoría reina.
Los seis de Honda
En 2014 encadenó diez victorias desde la primera fecha, ganó trece carreras en total y aseguró el bicampeonato en Japón. En 2016 volvió a consagrarse en Motegi. La pelea de 2017 se estiró hasta Valencia, donde salvó una caída en la primera curva y terminó tercero. Andrea Dovizioso abandonó y Márquez se quedó con el campeonato.
Dovizioso volvió a ser su principal rival en 2018 y el título se definió en Motegi, esta vez con victoria de Márquez. En 2019, el español se consagró en Tailandia después de ganarle a Fabio Quartararo y cerró el año con 12 triunfos y 18 podios en 19 carreras. Cada vez que terminó una carrera, fue primero o segundo.
Los dos de Ducati
La fractura del húmero derecho en Jerez, en 2020, cambió el curso de su carrera. Pasó por cuatro operaciones, dejó Honda a fines de 2023 y volvió a ganar con Gresini en 2024. En 2025, ya en el equipo oficial de Ducati, un segundo puesto en Motegi le dio el título que llevaba seis años esperando. Al recordarlo en Valencia, dijo que se había sentido como el primero. Ese año también pudo compartir podios con su hermano Álex.
El último Mundial le exigió remontar 102 puntos. Esa era la diferencia con Marco Bezzecchi después de Mugello, tras un comienzo de temporada en el que se perdió las carreras de Le Mans y Cataluña.
Se consagró con un octavo puesto en Portugal. Con esa corona llegó a ocho títulos en la categoría reina, igualó el récord de Giacomo Agostini y quedó uno por delante de Valentino Rossi. En el total de todas las categorías, Márquez suma diez y Agostini, quince.
Los tres equipos a los que Marc Márquez agradeció en su despedida de MotoGP
En Valencia, el español agradeció a Honda, con la que ganó seis títulos, y a Gresini, que le dio la oportunidad de volver a ganar. También recordó a Ducati, con la que recuperó el Mundial y en cuyo box anunció su retiro.
A Honda le agradeció que lo dejara ir. A Gresini, que le diera una oportunidad. Y cuando habló de Ducati, Marc Márquez eligió una frase que decía cuánto le había costado llegar hasta ahí. "Con Ducati tuve mi segunda vida en MotoGP". En Valencia, al explicar su retiro, el campeón se acordó de los equipos que estuvieron con él cuando ganaba y también de los que lo acompañaron cuando volver a ganar parecía lejos.
Honda y la decisión de irse
En 2013 llegó al equipo oficial de Honda con 20 años. Había ganado el Mundial de 125 cc con una Derbi de Red Bull Ajo y el de Moto2 con una Suter de CatalunyaCaixa Repsol. Con Honda fue campeón de MotoGP en su primera temporada y ganó seis títulos en siete años.
En Jerez, en 2020, se fracturó el húmero derecho. Pasó por cuatro operaciones y varios intentos de volver. En la conferencia de Valencia, ubicó entre 2020 y 2023 los años más difíciles de su carrera. Todavía tenía contrato para 2024, pero acordó con Honda terminarlo antes. De ahí salió uno de los agradecimientos más personales del viernes. Valoró que el equipo con el que había ganado tantos Mundiales le permitiera buscar otro camino.
Gresini y el día que volvió a ganar
En 2024 encontró lugar en Gresini, con una Ducati del año anterior y Álex del otro lado del box. La oportunidad que agradeció en Valencia tuvo una imagen concreta en Aragón. Allí volvió a ganar un Gran Premio, 1.043 días después de su victoria anterior. Entre una carrera y la otra quedaron las operaciones, los intentos de volver y la salida del equipo al que había llegado de chico.
Ducati y el título que se sintió como el primero
Con el equipo oficial de Ducati volvió a pelear por el Mundial. En Motegi, en 2025, un segundo puesto le alcanzó para ser campeón seis años después. En Valencia dijo que aquel título se había sentido como el primero. Cuando le preguntaron qué se llevaba de ese regreso, recordó también los podios que pudo compartir con Álex.
Con Ducati llegó el último, Márquez volvió a ser campeón en 2026. Remontó una desventaja de 102 puntos y en Portugal festejó su octavo título de MotoGP con el equipo que lo había acompañado en su regreso a lo más alto. En junio, Ducati había anunciado que seguirían juntos hasta 2028. El jueves, cuando llegó a Valencia, Marc se sentó a contarles que había decidido parar. Al día siguiente, frente a los micrófonos, les dio las gracias por entenderlo. También por eso recordará a Ducati, por cómo lo acompañó para volver a ganar y por cómo lo escuchó cuando llegó el momento de despedirse.