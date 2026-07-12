Moto 3 en Sachsenring

Morelli estuvo a un paso del podio; Perrone se quedó sin carrera en Alemania

Marco Morelli volvió a confirmar que atraviesa el mejor momento de su temporada en el Mundial de Moto3. El argentino peleó por el podio hasta la última curva del Gran Premio de Alemania, disputado este domingo en Sachsenring, pero finalmente terminó cuarto por apenas siete milésimas de segundo. Muy distinta fue la suerte de Valentín Perrone, que quedó fuera de carrera tras sufrir una caída en la segunda vuelta.