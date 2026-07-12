La victoria quedó en manos del español Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), quien derrotó en un intenso mano a mano al líder del campeonato, Máximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), por apenas 63 milésimas. El italiano Matteo Bertelle completó el podio luego de superar a Morelli sobre la línea de meta.
Morelli estuvo a un paso del podio; Perrone se quedó sin carrera en Alemania
Marco Morelli volvió a confirmar que atraviesa el mejor momento de su temporada en el Mundial de Moto3. El argentino peleó por el podio hasta la última curva del Gran Premio de Alemania, disputado este domingo en Sachsenring, pero finalmente terminó cuarto por apenas siete milésimas de segundo. Muy distinta fue la suerte de Valentín Perrone, que quedó fuera de carrera tras sufrir una caída en la segunda vuelta.
El argentino del CFMOTO Gaviota Aspar Team volvió a demostrar el crecimiento que viene sosteniendo durante la temporada. Después de clasificarse en la primera fila, largó desde la segunda posición y se mantuvo durante gran parte de la carrera en el grupo de cinco pilotos que peleó por la victoria junto a Uriarte, Quiles, Álvaro Carpe y Rico Salmela.
Aunque en las primeras vueltas perdió algunas posiciones, nunca dejó de estar en la pelea. Con un ritmo sólido volvió a meterse en la lucha por el podio cuando superó de manera consecutiva a Salmela y Carpe para recuperar el tercer lugar. Desde allí defendió la posición hasta la última vuelta.
La definición fue electrizante. Mientras Uriarte y Quiles resolvían la victoria, Morelli libraba su propia batalla por el tercer escalón del podio. Bertelle encontró una mejor salida en la última curva y aprovechó el impulso sobre la recta principal para superar al argentino por apenas siete milésimas, una de las definiciones más ajustadas de la temporada.
Pese a quedarse con la sensación de haber tenido el podio al alcance de la mano, Morelli hizo un balance positivo de un fin de semana en el que fue competitivo desde el viernes.
"Ha sido una carrera difícil porque eran muchas vueltas y había que gestionar muy bien el neumático. Hice una buena salida y pude mantenerme en las primeras posiciones. Es algo que siempre me había costado, pero esta vez lo conseguí", explicó el piloto argentino.
Morelli también reconoció que durante las primeras vueltas sufrió con el desgaste del neumático trasero en las curvas de izquierda, aunque luego encontró el ritmo necesario para volver a pelear entre los mejores.
"Después vi que Quiles y Uriarte aumentaban el ritmo y traté de adelantar para mantenerme tercero. Aguanté hasta la última curva, donde intenté defender la posición, pero me adelantaron. Lo importante es que estuvimos delante durante todo el fin de semana. Ahora toca recargar energías durante el receso para seguir trabajando así en las próximas carreras", resumió.
La otra cara de la jornada la vivió Valentín Perrone. El piloto del Red Bull KTM Tech3 apenas pudo completar una vuelta antes de quedar involucrado en un accidente múltiple al inicio del segundo giro junto a Marcos Uriarte, Nicola Carraro y Joel Kelso. Aunque algunos de los pilotos lograron continuar, el argentino debió abandonar, firmando apenas su segundo abandono de la temporada.
El fin de semana ya había comenzado cuesta arriba para Perrone, que no consiguió acceder directamente a la Q2 y debió largar desde la 19ª posición. La caída terminó por frustrar cualquier posibilidad de remontada en Sachsenring.
Con este resultado, Morelli ascendió al cuarto puesto del campeonato y llegará al receso de verano europeo consolidado entre los protagonistas de Moto3. Perrone, por su parte, buscará recuperarse cuando la categoría reanude su actividad del 7 al 9 de agosto en Silverstone, escenario del Gran Premio de Gran Bretaña.