La dura frase de Russo que marcó la salida de Marcos Rojo de Boca

El defensor de Racing, Marcos Rojo, compartió recientemente un episodio que marcó el final de su etapa en Boca Juniors y que todavía recuerda con cierta incomodidad. Según relató, la determinación del entonces entrenador Miguel Ángel Russo estuvo acompañada de una frase que él consideró “edadista” y que resultó difícil de asimilar.
En diálogo con un medio deportivo, Rojo recordó el momento en que Russo le comunicó que no lo tendría más en cuenta. “Me dijo que ya no tenía la edad para jugar a ese nivel”, relató, señalando que aquella sentencia fue inesperada y le generó un fuerte impacto.
Una relación en caída
Lo que comenzó como una charla futbolística terminó transformándose en el inicio de una relación deteriorada entre jugador y técnico. Según Rojo, desde esa conversación inicial el vínculo se fue desgastando con rapidez hasta llegar a un punto de no retorno.
El defensor expresó que la decisión técnica lo tomó por sorpresa. Crédito: REUTERS.
“Me di cuenta de que no iba a jugar más, así que fui a hablar con los del consejo y les comuniqué que cuando volviéramos a Argentina quería que arreglaran mi salida”, señaló.
El zaguero explicó que, pese a encontrarse en buena condición física, empezó a notar señales de distancia en las decisiones del entrenador. En una ocasión, entrenó con los titulares, pero al día siguiente descubrió que estaba nuevamente relegado, lo que lo llevó a sentirse desplazado sin explicación clara.
El quiebre definitivo
El momento más tenso llegó durante una gira, cuando Rojo tuvo una molestia física y prefirió no exigirse en un entrenamiento. Esa decisión generó una fuerte discusión con Russo que terminó por fracturar definitivamente la relación.
Rojo señaló que se sentía en condiciones físicas para seguir compitiendo.Crédito: REUTERS.
A partir de ese cruce, el defensor comprendió que no volvería a tener espacio en el equipo. Fue entonces cuando se reunió con los integrantes del consejo de fútbol del club para manifestar su postura y solicitar que se resolviera su salida apenas regresaran a Argentina.
La decisión de seguir adelante
Más allá de las diferencias, Rojo subrayó que se encontraba en plenitud deportiva y con energía para competir en el más alto nivel. Por eso, el hecho de ser descartado bajo el argumento de la edad lo llevó a tomar la determinación de buscar nuevos horizontes. Consideró que no fue escuchado ni valorado y que la situación lo empujó a buscar otro destino.
Hoy, con la camiseta de Racing, el defensor sostiene que aquella experiencia resultó dolorosa pero también le permitió dar un paso necesario para continuar con su carrera profesional en un contexto más favorable.
