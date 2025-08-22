#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Confesión

La dura frase de Russo que marcó la salida de Marcos Rojo de Boca

El actual jugador de Racing contó cómo una charla con el técnico desencadenó el desgaste de su vínculo y lo llevó a pedir el final de su ciclo en el club xeneize.

La relación entre jugador y DT se deterioró tras varias diferencias.
 18:05
Por: 

El defensor de Racing, Marcos Rojo, compartió recientemente un episodio que marcó el final de su etapa en Boca Juniors y que todavía recuerda con cierta incomodidad. Según relató, la determinación del entonces entrenador Miguel Ángel Russo estuvo acompañada de una frase que él consideró “edadista” y que resultó difícil de asimilar.

En diálogo con un medio deportivo, Rojo recordó el momento en que Russo le comunicó que no lo tendría más en cuenta. “Me dijo que ya no tenía la edad para jugar a ese nivel”, relató, señalando que aquella sentencia fue inesperada y le generó un fuerte impacto.

Una relación en caída

Lo que comenzó como una charla futbolística terminó transformándose en el inicio de una relación deteriorada entre jugador y técnico. Según Rojo, desde esa conversación inicial el vínculo se fue desgastando con rapidez hasta llegar a un punto de no retorno.

Soccer Football - 2025 FIFA Club World Cup - Boca Juniors arrive in Miami ahead of Club World Cup - Miami, Florida, U.S. - June 9, 2025 Boca Juniors' Marcos Rojo arrives at the Miami International Airport REUTERS/Marco BelloEl defensor expresó que la decisión técnica lo tomó por sorpresa. Crédito: REUTERS.

“Me di cuenta de que no iba a jugar más, así que fui a hablar con los del consejo y les comuniqué que cuando volviéramos a Argentina quería que arreglaran mi salida”, señaló.

El zaguero explicó que, pese a encontrarse en buena condición física, empezó a notar señales de distancia en las decisiones del entrenador. En una ocasión, entrenó con los titulares, pero al día siguiente descubrió que estaba nuevamente relegado, lo que lo llevó a sentirse desplazado sin explicación clara.

El quiebre definitivo

El momento más tenso llegó durante una gira, cuando Rojo tuvo una molestia física y prefirió no exigirse en un entrenamiento. Esa decisión generó una fuerte discusión con Russo que terminó por fracturar definitivamente la relación.

Soccer Football - Argentine Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - April 27, 2025 Boca Juniors' Marcos Rojo during the warm up before the match REUTERS/Rodrigo ValleRojo señaló que se sentía en condiciones físicas para seguir compitiendo.Crédito: REUTERS.

A partir de ese cruce, el defensor comprendió que no volvería a tener espacio en el equipo. Fue entonces cuando se reunió con los integrantes del consejo de fútbol del club para manifestar su postura y solicitar que se resolviera su salida apenas regresaran a Argentina.

La decisión de seguir adelante

Más allá de las diferencias, Rojo subrayó que se encontraba en plenitud deportiva y con energía para competir en el más alto nivel. Por eso, el hecho de ser descartado bajo el argumento de la edad lo llevó a tomar la determinación de buscar nuevos horizontes. Consideró que no fue escuchado ni valorado y que la situación lo empujó a buscar otro destino.

Mirá tambiénEl fuerte pedido de Gustavo Costas a Marcos Rojo en su llegada a Racing

Hoy, con la camiseta de Racing, el defensor sostiene que aquella experiencia resultó dolorosa pero también le permitió dar un paso necesario para continuar con su carrera profesional en un contexto más favorable.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Boca
Videos
Racing

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro