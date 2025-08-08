Marcos Rojo será jugador de Racing tras su salida de Boca

Marcos Rojo firmará como nuevo refuerzo de Racing Club después de desvincularse este viernes de Boca Juniors, club al que llegó en 2021 y donde tenía contrato hasta diciembre. El defensor de 35 años quedó con el pase en su poder y firmará un vínculo por productividad con la Academia hasta fines de 2026.
Su llegada se da por pedido expreso del entrenador Gustavo Costas, quien busca reforzar la defensa de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores. Racing enfrentará a Peñarol el próximo martes y tiene tiempo hasta este viernes a las 18 para inscribir cinco cambios en la lista de buena fe. El plazo se extiende hasta el lunes a las 12 con tres cupos provisorios.
Marcos Rojo en la Selección Argentina. Foto: Gentileza
Jerarquía con asterisco
El contrato que firmará Rojo tiene como condición principal su rendimiento: en los últimos años sufrió una seguidilla de lesiones, incluyendo 11 desgarros y una rotura de ligamentos en su paso por Boca. Aun así, en el primer semestre de 2025 logró encadenar 12 partidos seguidos con la azul y oro, algo que no había conseguido desde su arribo.
Su experiencia en el Manchester United, la Selección Argentina y el propio Boca son activos que Racing valora. Sin embargo, también arrastra aspectos negativos: expulsiones en partidos clave, declaraciones polémicas y una salida con poco rodaje. El cuerpo técnico sabe que deberá manejar ese equilibrio.
Costas le pidió a Rojo que en su camiseta diga Marcos. Foto: Reuters
Una decisión táctica y política
Rojo no era la primera opción. En realidad, el defensor buscó primero regresar a Estudiantes de La Plata, club en el que debutó y al que llamó personalmente. Pero no hubo acuerdo: la dirigencia pedía que llegara libre y parte de la hinchada, que no le perdonó su confesión de fanatismo por Boca, lo declaró "persona no grata". Una de las condiciones era que pidiera disculpas públicas, algo que Rojo no aceptó.
Sin lugar en el Pincha, y descartado su regreso, apareció Racing. Fue Sebastián Saja, director deportivo del club, quien retomó una vieja conversación con el jugador. La salida de Emiliano Saliadarre a Miramar Misiones de Uruguay liberó un cupo, y la Academia aceleró para ficharlo antes del cierre.
Lo que viene
Rojo ya se despidió de sus excompañeros en Boca Predio. Luego del mediodía, se reunirá con Diego Milito, actual dirigente académico y ex compañero en la Selección, para cerrar los últimos detalles. Su representante ya está en el país para firmar los papeles.
Con su llegada, Racing suma seis refuerzos: Tomás Conechny, Elías Torres, Duván Vergara, Alan Forneris, Franco Pardo y ahora Marcos Rojo. A priori, competirá por un lugar con Nazareno Colombo, Piovi, Sigali y Pardo, aunque su nombre podría pesar fuerte si recupera ritmo.
