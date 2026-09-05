Mattia Colnaghi volvió a destacarse en la Fórmula 3 al terminar sexto en la carrera Sprint disputada este sábado en el circuito de Monza. El piloto argentino logró recuperarse de un error y avanzó sobre el final de una competencia marcada por los cambios de posiciones, los contactos y dos intervenciones del auto de seguridad.
Colnaghi remontó pese a la sanción y terminó sexto en la Sprint de Monza
El argentino atravesó una carrera accidentada, llegó a ocupar el quinto puesto, cayó hasta el octavo por un bloqueo y se recuperó en el cierre. Taito Kato consiguió su primera victoria en la Fórmula 3 y Freddie Slater amplió su ventaja en el campeonato.
El representante de MP Motorsport afrontó la primera carrera del fin de semana después de recibir una penalización de tres lugares en la grilla por una salida insegura durante la clasificación.
Los comisarios determinaron que el auto de Colnaghi fue liberado desde los boxes cuando se aproximaba el monoplaza de Théophile Nael, de Campos Racing. Después de escuchar al piloto y a un representante del equipo, resolvieron sancionarlo con tres posiciones para las dos carreras programadas en Monza.
Pese a esa complicación, Colnaghi consiguió avanzar rápidamente durante la Sprint y llegó hasta el quinto lugar después de superar a Hiyu Yamakoshi en la primera curva.
Sin embargo, en la vuelta siguiente bloqueó sus neumáticos al frenar para la primera chicana y debió atravesar la vía de escape. El incidente lo hizo caer hasta la octava posición, en momentos en los que la carrera comenzaba a presentar varios cambios en la punta.
El argentino no se resignó y volvió a recuperar terreno en la segunda mitad de la competencia. Después de una nueva neutralización y de varias peleas dentro del pelotón, cruzó la meta en el sexto puesto y sumó puntos importantes para MP Motorsport.
Primera victoria para Kato
Taito Kato fue el gran protagonista de la Sprint. El piloto japonés comenzó desde la novena posición y avanzó hasta conseguir su primera victoria en la Fórmula 3.
La carrera había comenzado con los autos de Rodin Motorsport de Brando Badoer y Pedro Clerot al frente. Ambos trabajaron juntos durante las primeras vueltas, pero la lucha por las primeras posiciones terminó alterando rápidamente el orden.
Badoer, Tuukka Taponen y Fernando Barrichello protagonizaron un contacto cuando se dirigían hacia la primera curva. Badoer y Taponen pudieron regresar a los boxes con daños en sus alerones delanteros, mientras que Barrichello quedó detenido por una rotura en la suspensión trasera.
La situación obligó a neutralizar la competencia con el auto de seguridad. Alessandro Giusti quedó entonces al frente, seguido por Clerot, Ernesto Rivera y Kato.
Después del relanzamiento, Kato continuó avanzando y superó a Rivera para alcanzar el tercer lugar. Poco más tarde, Clerot tomó la punta, pero un problema mecánico lo obligó a detenerse en la pista y provocó una nueva intervención del auto de seguridad.
Giusti heredó el liderazgo, aunque no pudo sostenerlo en las vueltas finales. Kato aprovechó su oportunidad, tomó la primera posición y resistió hasta la bandera a cuadros.
Slater remontó y estiró su ventaja
Freddie Slater también protagonizó una notable recuperación. El líder del campeonato partió desde el 12° lugar y escaló hasta la segunda posición.
El británico superó a Giusti y Yamakoshi en las últimas vueltas y llegó a presionar a Kato, aunque no consiguió encontrar el espacio necesario para intentar el adelantamiento definitivo.
Yamakoshi se quedó con el último lugar del podio, por delante de Yevan David y Giusti. Colnaghi completó los seis primeros, seguido por Rivera, Enzo Deligny, Nicola Lacorte y Bruno del Pino.
El resultado le permitió a Slater llegar a los 139 puntos y ampliar a 17 unidades su ventaja sobre Ugo Ugochukwu, que solamente pudo finalizar 14°. Rivera avanzó hasta el tercer puesto del campeonato con 76 puntos, mientras que Colnaghi volvió a sumar en una temporada en la que continúa mostrando su capacidad para recuperarse en carrera.
Colnaghi también será penalizado el domingo
La sanción contra el argentino no se limitó a la Sprint. Colnaghi deberá retroceder otras tres posiciones en la grilla de la carrera principal, ya que los comisarios resolvieron aplicar la penalización en las dos competencias del fin de semana.
Maciej Gladysz recibió una sanción idéntica por otro incidente ocurrido durante la clasificación. El piloto de ART Grand Prix fue liberado de manera insegura cuando se aproximaba el auto de Slater.
La actividad de la Fórmula 3 en Monza continuará este domingo con la carrera principal, prevista para las 8:15 de Italia —3:15 de Argentina—. Allí, Colnaghi tendrá una nueva oportunidad de avanzar y cerrar el fin de semana con otro resultado positivo.
Resultado de la carrera Sprint
Taito Kato
Freddie Slater
Hiyu Yamakoshi
Yevan David
Alessandro Giusti
Mattia Colnaghi
Ernesto Rivera
Enzo Deligny
Nicola Lacorte
Bruno del Pino