GP de Italia

Colnaghi remontó pese a la sanción y terminó sexto en la Sprint de Monza

El argentino atravesó una carrera accidentada, llegó a ocupar el quinto puesto, cayó hasta el octavo por un bloqueo y se recuperó en el cierre. Taito Kato consiguió su primera victoria en la Fórmula 3 y Freddie Slater amplió su ventaja en el campeonato.