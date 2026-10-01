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Icardi respondió a las burlas por estar sin club y dejó en claro que tiene “la vida resuelta”

El delantero compartió imágenes de su entrenamiento en casa y cuestionó los comentarios sobre su presente deportivo, además de remarcar que trabajó durante años para tener asegurado su futuro.

El futbolista habló sobre su situación laboral y económica.El futbolista habló sobre su situación laboral y económica.
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Después de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro deportivo, Mauro Icardi respondió en redes sociales a quienes se burlaron de su situación laboral y cuestionaron su presente como futbolista.

El delantero se encuentra actualmente como jugador libre, por lo que no depende del mercado de pases, que finalizó a mediados de diciembre. En las últimas horas, compartió un carrete de imágenes mientras entrenaba en su casa y acompañó las fotos con un contundente mensaje: “Confunden desempleo con trabajo; yo lo llamo vida resuelta”.

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La respuesta de Icardi

En la misma publicación, el futbolista también cuestionó a quienes interpretan que no tener contrato significa quedarse sin alternativas. “Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección”, escribió.

Durante las últimas semanas, habían trascendido posibles acuerdos con Lazio y Como, de Italia, además del interés de un club de Grecia. Sin embargo, pasó el tiempo y el delantero todavía no confirmó cuál será su próximo destino.

El delantero se mostró entrenando mientras define su futuro.El delantero se mostró entrenando mientras define su futuro.

Su situación económica

Entre los comentarios que recibió, también aparecieron burlas relacionadas con los lujos que suele mostrar en sus redes sociales y con la posibilidad de que estos se vieran afectados por su actual situación contractual.

Ante esas críticas, Icardi respondió: “Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual”.

Mauro Icardi compartió imágenes de su entrenamiento en casa.Mauro Icardi compartió imágenes de su entrenamiento en casa.

El mensaje de Icardi

Por último, el futbolista dejó en claro que no considera que su situación económica sea un problema y pidió que quienes lo cuestionan dejen de preocuparse por él.

“No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz. Yo ya lo tengo todo”, expresó Icardi.

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