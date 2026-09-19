La nueva pista de skate de Rafaela tuvo su estreno competitivo con una jornada cargada de trucos, caídas, ovaciones y emociones. Brasil y Perú se quedaron con las dos medallas de oro en las finales de Street de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una jornada que también tuvo podios para Colombia, Brasil y Argentina.
Skateboarding en Santa Fe 2026: Iglesias de Argentina se llevó el bronce
La brasileña Maria Eduarda Ribeiro se impuso en Street femenino y el peruano Angelo Caro ganó la final masculina. En las mismas pruebas, Jazmín Álvarez, de Colombia, obtuvo la plata.
María Eduarda Ribeiro fue la ganadora en la rama femenina, mientras que Angelo Caro se impuso entre los varones. Detrás de ellos, Jazmín Álvarez consiguió la plata para Colombia y Mauro Iglesias sumó el bronce para Argentina.
Voces protagonistas
La colombiana Jazmín Alvarez disfrutó especialmente la posibilidad de competir en una pista que, según contó, le permitió realizar trucos que ni siquiera había probado durante los entrenamientos. “Me la disfruté un montón. Puse todo en manos de Dios y que fuera lo que fuera. Hoy solo quería disfrutármela y, en verdad, enfrentarme a mí misma con trucos que no había hecho ni siquiera en prácticas”, relató después de la competencia.
Álvarez también destacó las características del escenario construido en Rafaela. “Tienen un muy buen skatepark para aprender y para competir. Es un escenario muy bueno para entrenar para competencias. En mi país no hay uno así, así que a disfrutar mucho. Soy muy feliz de haberlo podido patinar”, señaló.
En la final masculina, el peruano Angelo Caro se quedó con la medalla de oro y el brasileño Wallace Farias obtuvo la plata. Mauro Iglesias completó el podio con el bronce para Argentina.
El resultado tuvo un significado especial para el argentino, que recordó el recorrido que comenzó en una pista construida por su propio padre y que lo llevó hasta los Juegos Olímpicos de París y ahora a un nuevo podio internacional.
Medallero
Iglesias estuvo cerca de pelear por una medalla de otro color. En su último salto arriesgó en busca de subir al segundo lugar, pero terminó cayendo hacia atrás. “Fui por todo, estuve muy cerca, pensé que ya lo tenía, pero me caí para atrás. El skate y el deporte es así, pero bueno, por lo menos logramos un objetivo”, señaló. Y resumió: “El podio nunca está mal”.
La uruguaya Julieta González también dejó su marca en la jornada. Aunque no alcanzó el podio, terminó conforme con su actuación y recibió una de las mayores ovaciones del público. “Me encantó la pista. Si pudiera llevármela para Uruguay, me la llevo”, dijo entre risas.