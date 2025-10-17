Qué queda en juego

Puntos, podios y estrategia: lo que resta definir en la temporada 2025 de Fórmula 1

Con McLaren campeón de constructores, la temporada 2025 de F1 entra en su tramo final con duelos intensos por el título de pilotos y las posiciones intermedias. Mercedes, Ferrari, Red Bull y equipos del medio pelotón luchan por definir sus objetivos hasta la última carrera.