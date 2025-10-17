Puntos, podios y estrategia: lo que resta definir en la temporada 2025 de Fórmula 1
Con McLaren campeón de constructores, la temporada 2025 de F1 entra en su tramo final con duelos intensos por el título de pilotos y las posiciones intermedias. Mercedes, Ferrari, Red Bull y equipos del medio pelotón luchan por definir sus objetivos hasta la última carrera.
Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen se disputan quién levantará el trofeo de la FIA este año. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
Con McLaren asegurando el campeonato de constructores tras su destacada actuación en el Gran Premio de Singapur, donde sus pilotos finalizaron 3º y 4º en Marina Bay, la temporada 2025 de Fórmula 1 entra en su tramo final con varios frentes de batalla aún abiertos.
Aunque el título de equipos ya tiene dueño, la lucha por el campeonato de pilotos y las posiciones intermedias en la tabla prometen emoción en las seis carreras restantes.
El título individual será, sin dudas, el más prestigioso. Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen se disputan quién levantará el trofeo de la FIA este año en Taskent, Uzbekistán, donde la ceremonia oficial coronará al campeón.
Pero más allá del premio simbólico, cada posición en la clasificación tiene implicancias financieras: una diferencia de ocho o nueve millones de dólares entre los pagos de la Columna B hace que cada punto cuente para los equipos y sus patrocinadores.
La temporada también plantea un desafío técnico: con menos tiempo de túnel de viento y capacidad reducida de cálculo CFD, cada equipo debe optimizar su rendimiento con los recursos disponibles, una tarea que exige precisión y estrategia.
Cada miembro de un equipo de Fórmula 1 compite por cerrar la temporada en la mejor posición posible, y esa mentalidad se mantiene incluso cuando los títulos principales ya están decididos.
La lucha por el segundo puesto en constructores
Actualmente, el campeonato de constructores muestra a Mercedes liderando la persecución del segundo lugar con 325 puntos, seguido de Ferrari con 298 y Red Bull con 290. Mercedes logró ampliar la ventaja gracias a la victoria de George Russell y el quinto puesto de Andrea Kimi Antonelli en Singapur, superando nuevamente al Cavallino Rampante.
Ferrari, en cambio, ha enfrentado dificultades. Tras una serie de carreras discretas y sin podios desde Bélgica, la inestabilidad del SF-25 ha limitado su capacidad de aprovechar oportunidades en carrera. La falta de avances frente a Mercedes y Red Bull deja al equipo en una posición delicada: para escalar posiciones necesitará introducir mejoras significativas en sus próximas carreras.
McLaren es el campeonato de constructores tras su destacada actuación en el Gran Premio de Singapur.
Por su parte, Red Bull ha mostrado un resurgimiento estratégico. Aunque el equipo opera en gran medida como un monoplaza para Verstappen, las recientes actualizaciones del RB21 y el enfoque en simuladores han permitido iniciar los fines de semana con un coche más equilibrado. Las sesiones de viernes se destinan ahora a ajustes finos en lugar de cambios mayores, optimizando tiempo y recursos.
Mercedes enfrentará un desafío especial en Austin, donde las curvas de mayor radio pondrán a prueba la gestión de la temperatura de los neumáticos traseros, un punto débil que quedó disimulado en circuitos urbanos como Bakú y Singapur.
La batalla del medio pelotón
En la lucha por el sexto puesto, el principal contendiente es Williams, con 102 puntos, aunque Racing Bulls (72) y Aston Martin (68) buscan arrebatarle posiciones. Sauber, con 55 puntos, aparece como apuesta externa.
Williams mantiene una ventaja significativa gracias al podio de Carlos Sainz en Azerbaiyán y su consistencia durante la temporada. Sin embargo, el medio pelotón es dinámico y vulnerable a condiciones mixtas que pueden favorecer sorpresas, como Alpine lo hizo en Brasil el año pasado.
Para Racing Bulls y Aston Martin, mantenerse cerca de la zona de puntos y aprovechar oportunidades puede marcar la diferencia.
Fernando Alonso ha logrado sumar en condiciones difíciles con Aston Martin, especialmente en circuitos lentos, mientras que Lance Stroll ha mostrado actuaciones sólidas, aunque más afectadas por la linealidad de las carreras.
En Racing Bulls, Isack Hadjar y Liam Lawson continúan demostrando su talento, con destacadas actuaciones en clasificación y carreras que podrían definir la posición final del equipo.
La lucha por el octavo puesto y más allá
Entre Sauber (8º con 55 puntos), Haas (46) y Alpine (10º con 20 puntos), la batalla por cerrar el top 10 promete intensidad. Tras un 2024 complicado, Sauber ha mostrado recuperación, especialmente tras actualizaciones en el piso que mejoraron la ventana de funcionamiento del C45, sumando puntos importantes e incluso un podio en la gira europea.
Haas busca cerrar la temporada con fuerza mediante actualizaciones en Austin.
Mientras que Alpine, aunque lejos de los puntos, mantiene la experiencia del año pasado en San Pablo como ejemplo: gracias a un 2º y 3º lugar y mejoras de final de temporada, Alpine escaló del noveno al sexto puesto en el campeonato de constructores de 2024, demostrando que una remontada en las últimas carreras no es imposible.
Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg podrían seguir influyendo en la zona alta de la parrilla para Sauber, mientras que Esteban Ocon y Oliver Bearman podrían aprovechar las últimas mejoras de Haas para consolidar sus posiciones en el top 10.
