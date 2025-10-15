Mercedes renovó a Russell y Antonelli y le cerró la puerta a Verstappen
La escudería alemana oficializó la continuidad de sus pilotos titulares hasta 2026. George Russell seguirá al mando del equipo por quinto año consecutivo y Kimi Antonelli consolidará su lugar como joven promesa. Así, Mercedes pone fin a los rumores sobre un posible fichaje de Verstappen.
La dupla de Mercedes confirmada para 2026. Foto: REUTERS
Mercedes-AMG Petronas anunció este miércoles que George Russell y Kimi Antonelli continuarán como pilotos titulares hasta fines de 2026. La noticia confirma la estabilidad del proyecto de F1 liderado por Toto Wolff y refuerza el compromiso del equipo con su academia de jóvenes talentos.
“Russell y Antonelli han demostrado ser una pareja fuerte y estamos emocionados de continuar nuestro viaje juntos”, expresó Wolff. El director austríaco aseguró que la decisión estaba tomada desde hace tiempo, pero se esperó para cerrar todos los detalles “de manera adecuada”.
Russell cumplirá una década con Mercedes, equipo al que se unió en 2017 como piloto junior. Este año logró dos victorias, incluida una en Singapur, y su renovación lo convierte en el eje de la estrategia para afrontar los grandes cambios reglamentarios de 2026.
Kimi Antonelli continuará su desarrollo como segunda espada del equipo. Foto: Reuters
Antonelli: confianza a futuro
Con apenas 19 años, Kimi Antonelli sorprendió en su primera temporada al obtener una pole en Miami en la sprint. Su crecimiento sostenido convenció al equipo, que lo mantendrá como parte clave del proyecto a largo plazo.
“He aprendido mucho en mi primera temporada, tanto en los buenos como en los malos momentos. Gracias a Toto y a todos en Brackley y Brixworth por confiar en mí”, dijo el piloto italiano.
Toto Wolff destacó la solidez de la dupla y negó negociaciones con Verstappen. Foto: Reuters
Mercado cerrado y foco en el campeonato
La confirmación de la dupla también elimina las versiones que vinculaban a Max Verstappen con Mercedes. El neerlandés, aún en contrato con Red Bull, había sido mencionado como opción si Antonelli no convencía. Con este anuncio, Mercedes cierra la puerta y deja a Red Bull, Alpine y Racing Bulls como únicos equipos con asientos vacantes para 2026.
En paralelo, el equipo de Brackley se concentra en las seis fechas finales de la temporada, donde pelea con Ferrari y Red Bull por el segundo lugar en el Mundial de Constructores.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.