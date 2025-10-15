Fórmula 1

Mercedes renovó a Russell y Antonelli y le cerró la puerta a Verstappen

La escudería alemana oficializó la continuidad de sus pilotos titulares hasta 2026. George Russell seguirá al mando del equipo por quinto año consecutivo y Kimi Antonelli consolidará su lugar como joven promesa. Así, Mercedes pone fin a los rumores sobre un posible fichaje de Verstappen.