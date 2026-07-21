Mientras su nombre aparece entre los futbolistas que interesan al Real Madrid de cara al actual mercado de pases, Michael Olise quedó en el foco de una controversia que generó gran impacto en Alemania. Según informó el diario alemán Bild, el delantero francés habría sido reconocido como padre de una niña de 20 meses luego de una prueba de ADN.
Quién es el jugador francés que enfrenta una polémica de paternidad tras el Mundial 2026
Michael Olise, delantero del Bayern Múnich y una de las figuras seguidas por el Real Madrid, quedó en el centro de la atención luego de que una prueba de ADN confirmara la paternidad de una niña de 20 meses.
La situación tomó relevancia pública especialmente en Düsseldorf, ciudad donde vive Fatima Zaunbrecher, la madre de la menor, quien brindó declaraciones al medio alemán y expuso su versión del conflicto.
Relación de casi dos años
De acuerdo con lo publicado por Bild, Zaunbrecher afirmó que mantuvo una relación sentimental con el futbolista durante aproximadamente dos años. Según su relato, tras la ruptura descubrió que estaba embarazada.
La mujer sostuvo que, desde entonces, el jugador del Bayern Múnich no habría tenido contacto con la niña y que ambas partes comenzaron conversaciones privadas para intentar alcanzar un acuerdo relacionado con la manutención y otros aspectos económicos.
Los abogados de las dos partes ya estarían trabajando en una posible resolución del conflicto, según la información difundida por el medio alemán.
El reclamo económico
Entre las condiciones planteadas por Zaunbrecher, una de las principales sería que su hija pueda conocer a su padre cuando sea mayor de edad. Además, Bild señaló que la mujer reclamaría una manutención cercana a los 60 mil euros mensuales.
“Me destroza ver la insensibilidad de alguien hacia su propia hija. Ni siquiera me habla y simplemente envía a sus abogados”, expresó la madre en declaraciones recogidas por el periódico alemán.
También afirmó que uno de los representantes legales del futbolista habría llegado a sugerirle la compra de ropa de segunda mano para la menor, una situación que, según su versión, agravó el conflicto.
Sin repuestas a las acusaciones
Hasta el momento, Michael Olise no realizó declaraciones públicas sobre la información difundida por Bild ni sobre las acusaciones realizadas por la madre de la niña.
El caso continúa generando repercusión en Alemania mientras el atacante atraviesa una etapa destacada de su carrera. Olise llegó al Bayern Múnich como una de las grandes apuestas del club y también comenzó a ganar protagonismo con la selección de Francia, en un momento en el que su nombre es vinculado con grandes equipos europeos.