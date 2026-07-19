Mundial 2026

Tensión en Francia: Rabiot acusó a sus compañeros de "comportamientos inaceptables"

El mediocampista estalló tras la derrota 6-4 ante Inglaterra por el tercer puesto de la Copa del Mundo en Miami. Apuntó a la actitud del plantel en un vestuario caliente, mientras Didier Deschamps dirigió su último partido y asumió la culpa.