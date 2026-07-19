La selección de Francia sumó un nuevo y caótico capítulo a su historia mundialista. Tras caer derrotada por un inusual 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial disputado en Miami, el vestuario galo se convirtió en una verdadera olla a presión.
Tensión en Francia: Rabiot acusó a sus compañeros de "comportamientos inaceptables"
El mediocampista estalló tras la derrota 6-4 ante Inglaterra por el tercer puesto de la Copa del Mundo en Miami. Apuntó a la actitud del plantel en un vestuario caliente, mientras Didier Deschamps dirigió su último partido y asumió la culpa.
Lejos de las declaraciones de compromiso habituales en estas instancias, el mediocampista Adrien Rabiot alzó la voz ante los micrófonos de BeIN Sports y desató un escándalo interno al cuestionar severamente la actitud y el compromiso de varios de sus compañeros.
El actual futbolista del AC Milan calificó la primera mitad del encuentro como "bastante lamentable" tras marcharse al descanso con un rotundo 0-4 en contra.
"Vi una conducta de algunos jugadores que nunca antes había visto. Es un poco decepcionante, porque era el último partido para hacerlo bien en esta competición", disparó con crudeza el volante, en declaraciones replicadas por RMC Sports.
Rabiot reconoció que el plantel arrastraba secuelas emocionales tras la eliminación previa a manos de España, pero sentenció que "tuvimos un inicio vergonzoso" y que bajo ningún punto de vista se podían "permitir ese lujo de descuido". Según reveló, debieron mantener una fuerte charla en el entretiempo para recuperar el orgullo de cara al complemento, donde lograron maquillar el resultado.
El último partido de Deschamps
El conflicto tomó una dimensión aún mayor debido al contexto histórico del partido: se trató del último compromiso de Didier Deschamps al frente de la selección francesa, cerrando un ciclo dorado de 14 años que incluyó la Copa del Mundo de 2018.
Consultados en rueda de prensa sobre las explosivas acusaciones de Rabiot, el experimentado director técnico optó por un perfil componedor y prefirió blindar a sus dirigidos frente a la prensa, absorbiendo toda la responsabilidad del planteo inicial.
"Fue mi error", respondió de manera tajante Deschamps, descartando señalar de forma individual a los futbolistas. Sin embargo, el estratega admitió con honestidad la mala lectura del partido: "Debería haber tomado decisiones desde el principio. Podría haber hecho ocho sustituciones en lugar de las cuatro realizadas en el entretiempo".
Fiel a la conducta que mantuvo durante más de una década, el entrenador cerró su etapa afirmando que jamás juzgaría públicamente las personalidades de sus futbolistas delante de los medios de comunicación y les deseó lo mejor para el proceso que se avecina.
El fantasma de Zidane en el horizonte
Más allá de las disculpas institucionales de Deschamps y del agradecimiento público que el propio Rabiot le brindó al cuerpo técnico por "devolver a este equipo a la cima", la abultada derrota y el cruce de declaraciones dejaron al descubierto una profunda fractura interna en una de las plantillas más cotizadas del planeta.
Con la partida del histórico entrenador consumada tras el pitazo final en Estados Unidos, el fútbol francés ingresa en una etapa de obligada reestructuración.
En los pasillos de la Federación Francesa de Fútbol y en los principales portales deportivos de Europa, el nombre de Zinedine Zidane ya resuena con fuerza inusitada como el candidato unánime para suceder a Deschamps, con la difícil misión de apagar los focos de incendio internos y comandar la renovación de Les Bleus.