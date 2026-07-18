Inglaterra se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026 al vencer en un partidazo a Francia por un marcador un tanto inesperado: 6-4.
Lluvia de goles en el mundial: Inglaterra se quedó con el tercer puesto al vencer 6-4 a Francia
Sábado a pura emoción en el estadio de Florida con 10 goles, todo un récord para el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo que organiza la FIFA.
Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham y Bukayo Saka, autor de un hat-trick, marcaron para el conjunto de Thomas Tuchel, que resistió la reacción francesa y terminó imponiéndose en el encuentro con más goles del certamen.
Francia llegó a ponerse 4 a 3 en el segundo tiempo con una gran actuación de Kylian Mbappé, que convirtió dos goles y dio una asistencia para Bradley Barcola.
Además, el capitán francés terminó el torneo con 10 tantos, superó a Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales al alcanzar las 22 conquistas y, momentáneamente, se quedó con la Bota de Oro.
Inglaterra cerró así su participación con un triunfo antes de la final que este domingo disputarán la Argentina y España.
Los goles del primer tiempo
Declan Rice recuperó la pelota en la mitad de la cancha, avanzó con espacios y definió con un remate colocado desde afuera del área para vencer a Mike Maignan.
Declan Rice ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y Ezri Konsa se desprendió de la marca de Adrien Rabiot para conectar un cabezazo preciso. La pelota ingresó junto a un palo y estableció el 2 a 0 para Inglaterra.
Un contraataque que parecía desperdiciarse terminó en el tercer gol inglés. Marcus Rashford quedó mano a mano con Mike Maignan, que tapó el primer remate. En el rebote, Bukayo Saka buscó definir con el arco vacío, pero un defensor evitó el gol sobre la línea.
Inglaterra volvió a aprovechar los espacios y estiró la diferencia sobre el cierre del primer tiempo. Eberechi Eze filtró un pase para Bukayo Saka, que encaró por el centro y definió cruzado desde la puerta del área para vencer a Mike Maignan y establecer el 4 a 0 en Miami.
Los goles del segundo tiempo
Kylian Mbappé marcó un gol de gran factura de zurda para descontar y establecer el 4 a 1 frente a Inglaterra. Además de maquillar el resultado, el capitán francés llegó a los nueve tantos en el Mundial.
Barcola encaró con decisión por el sector izquierdo, ingresó al área y definió al primer palo para vencer a Dean Henderson. Kylian Mbappé participó en la jugada con la asistencia.
Mbappé armó una pared con Olise, ingresó al área y definió de zurda con un remate inatajable para Dean Henderson. Francia marcó el 4 a 3 y quedó a un solo tanto de igualar el partido. El delantero francés llegó a los 10 goles en el Mundial, amplió la ventaja sobre Lionel Messi en la tabla de artilleros del certamen y quedó como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 22 conquistas.
Bukayo Saka convirtió de penal y volvió a estirar la ventaja para Inglaterra, que ahora se impone 5 a 3 sobre Francia.
Dayot Upamecano encontró un pase profundo para Ousmane Dembélé, que encaró hacia el centro y sacó un zurdazo cruzado al segundo palo para vencer a Dean Henderson.
Jude Bellingham encabezó un contraataque en soledad y coronó la jugada con un verdadero golazo. El mediocampista encaró desde la mitad de la cancha, dejó en el camino a Maxence Lacroix con un recorte hacia el centro, eludió a Mike Maignan con un amague y definió de caño ante el cierre desesperado de Dayot Upamecano para establecer el 6 a 4 de Inglaterra.