Russo sigue internado y crece la incertidumbre de cara al partido ante Defensa

Miguel Ángel Russo volvió a faltar a la práctica de Boca en el predio de Ezeiza. El director técnico permanece internado en una clínica porteña, donde se somete a estudios médicos de rutina vinculados a su enfermedad de base.
El DT del Xeneize volvió a ausentarse en la práctica de este jueves y su presencia frente al “Halcón” es una incógnita. Claudio Úbeda quedó a cargo del equipo.
Ya había estado ausente el miércoles, y este jueves se repitió el panorama. En su lugar, Claudio Úbeda dirigió el entrenamiento junto a Juvenal Rodríguez, como ocurrió en otras oportunidades durante septiembre.
La incertidumbre crece a medida que se acerca el encuentro frente a Defensa y Justicia, programado para este sábado a las 19 en Florencio Varela. Por ahora, el cuerpo médico no definió si Russo recibirá el alta en las próximas horas o deberá permanecer internado al menos un día más.
Aunque no se trata de una internación de urgencia, desde el entorno del entrenador prefieren extremar cuidados debido a sus antecedentes. Boca aún no emitió parte oficial, pero se estima que su participación en el partido será evaluada a último momento.
“La prioridad es que Miguel esté bien. Si no puede venir, trabajarán sus colaboradores”, sostuvo el periodista Leandro Aguilera, describiendo la postura de Juan Román Riquelme y la dirigencia xeneize. El DT, por su parte, ya había manifestado su fastidio por versiones infundadas.
“Dijeron muchas tonterías mías. El que sabe de su salud es uno. Si estoy trabajando, es porque tengo el alta”, dijo Russo semanas atrás, cuando reapareció en la previa del duelo ante Rosario Central. En aquella oportunidad también había sido reemplazado temporalmente por Úbeda.
Mientras aguardan por el alta médica del DT, el cuerpo técnico trabaja con una base consolidada. Este jueves repitieron el once que igualó 1-1 con Central Córdoba en la Bombonera, y que podría saltar a la cancha en Varela.
El probable equipo: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Nicolás Valentini, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Palacios; Giménez y Merentiel.
La gran duda es si Edinson Cavani llegará en condiciones físicas tras su distensión muscular. En caso de no recuperarse, Merentiel será titular.
