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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
16avos

Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este jueves 2 de julio

Con algunos de los cruces de octavos ya definidos, avanza el calendario de los 16avos de final con otros dos partidos.

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La Copa del Mundo 2026 continuará este jueves 2 de julio de 2026 con una programación cargada de partidos correspondientes a los 16avos de final. La jornada tendrá un total de dos encuentros, ya en el tramo final de esta instancia.

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Luego de la apertura de la segunda instancia, este jueves es el turno de dos de los candidatos, España y Portugal, en una jornada íntegramente europea.

Cronograma

16.00: España vs. Austria (Paramount+, DAZN, DSports)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Spain - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 26, 2026 Spain's Lamine Yamal in action with Uruguay's Juan Manuel Sanabria REUTERS/Daniel BecerrilLamine Yamal. Crédito: REUTERS/Daniel Becerril

20.00: Portugal vs. Croacia (TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, DAZN, DSports)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo acknowledges fans after the match as Portugal qualify for the knockout stages of the World Cup REUTERS/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAYCristiano Ronaldo. Crédito: REUTERS/Paul Childs

Los cruces que quedan de 16avos

  • Argentina vs Cabo Verde
  • Australia vs Egipto
  • Suiza vs Argelia
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  • Colombia vs Ghana

Los ya definidos de octavos

  • Paraguay vs Francia
  • Canadá vs Marruecos
  • Brasil vs Noruega
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