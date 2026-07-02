La Copa del Mundo 2026 continuará este jueves 2 de julio de 2026 con una programación cargada de partidos correspondientes a los 16avos de final. La jornada tendrá un total de dos encuentros, ya en el tramo final de esta instancia.
16avos
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este jueves 2 de julio
Con algunos de los cruces de octavos ya definidos, avanza el calendario de los 16avos de final con otros dos partidos.
Horarios y TV de la cita mundialista.
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Luego de la apertura de la segunda instancia, este jueves es el turno de dos de los candidatos, España y Portugal, en una jornada íntegramente europea.
Cronograma
16.00: España vs. Austria (Paramount+, DAZN, DSports)
Lamine Yamal. Crédito: REUTERS/Daniel Becerril
20.00: Portugal vs. Croacia (TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, DAZN, DSports)
Cristiano Ronaldo. Crédito: REUTERS/Paul Childs
Los cruces que quedan de 16avos
- Argentina vs Cabo Verde
- Australia vs Egipto
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- Suiza vs Argelia
- Colombia vs Ghana
Los ya definidos de octavos
- Paraguay vs Francia
- Canadá vs Marruecos
- Brasil vs Noruega
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