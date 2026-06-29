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Newell’s inició su etapa de amistosos de pretemporada y va por más

El plantel dirigido por Frank Kudelka disputó dos encuentros de preparación ante Sarmiento de Junín y en los próximos días se instalará en Buenos Aires para medirse con otros equipos de primera división. Todavía sin refuerzos, el DT empieza a perfilar a sus titulares