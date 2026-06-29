Después de varias semanas de trabajo físico intenso, Newell’s inició su etapa de partidos amistosos, con el objetivo de empezar a darle rodaje al plantel en el tramo final hacia el reinicio del campeonato, que será inmediatamente después de la finalización del Mundial que se está disputando en Estados Unidos México y Canadá.
Newell’s inició su etapa de amistosos de pretemporada y va por más
El plantel dirigido por Frank Kudelka disputó dos encuentros de preparación ante Sarmiento de Junín y en los próximos días se instalará en Buenos Aires para medirse con otros equipos de primera división. Todavía sin refuerzos, el DT empieza a perfilar a sus titulares
Como parte de esa planificación del cuerpo técnico “leproso” encabezado por Frank Darío Kudelka, este fin de semana el conjunto rosarino disputó su primer amistoso de pretemporada ante Sarmiento de Junín, a puertas cerradas en el “Coloso Marcelo Bielsa”.
En este primer partido de preparación, Kudelka empezó a probar lo que pretende implementar cuando se reinicie la actividad en el fútbol argentino. A propósito del arranque del Torneo Clausura de Primera División, Newell’s ya conoce que debutará de local ante Talleres de Córdoba, el sábado 25 de julio a las cinco de la tarde.
La segunda fecha será entre semana, y allí la “Lepra” visitará a Independiente de Avellaneda el jueves 30 de julio a las 21.15. Y en la tercera jornada del Clausura, recibirá en el “Coloso” a Boca, nada más y nada menos, el domingo 2 de agosto a las 17. Esas son las tres primeras fechas del campeonato local, que la AFA confirmó la semana pasada.
Volviendo al amistoso contra Sarmiento, Kudelka armó dos equipos. El primero se supone que fue el más titular de los dos y tuvo una disposición táctica 4-4-2. Los once que iniciaron ese primer partido fueron Josué Reinatti; Ortega, Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch, Walter Mazzantti, Matías Coccaro y Walter Núñez.
Ese primer ensayo terminó igualado 1 a 1. Walter Núñez adelantó a Newell’s en el inicio del segundo tiempo y Renzo Orihuela igualó para los dirigidos por Facundo Sava sobre el final, según informó el departamento de prensa del club rosarino, ya que el partido fue a puertas cerradas tanto para los hinchas como para los medios.
Calendario confirmado: Newell’s se prepara para el debut en el Clausura
En el segundo amistoso ante el mismo rival, Newell’s alineó a Williams Barlasina; Armando Méndez, Valentín Rosso, Ian Glavinovich, Martín Luciano; Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar, Marcelo Esponda, Luciano Herrera; Francisco Scarpeccio y Juan Ignacio Ramírez.
Ese encuentro terminó con victoria “leprosa” por 2 a 0, con tantos de los juveniles Francisco Scarpeccio y Jerónimo Gómez Mattar, ambos marcados en la primera etapa.
El plantel “rojinegro” continuará con su preparación en Rosario, con la pelota como principal protagonista. Newell’s fue el primer club en volver al trabajo, con el objetivo de ubicar todas las cargas físicas en las primeras semanas y luego “aflojar” con muchos ejercicios tácticos y futbolísticos, para llegar con rodaje al inicio del torneo.
En Cardales
Y después se vendrán más amistosos. El plantel viajará a Buenos Aires el próximo viernes y se instalará una semana a Cardales. Allí aprovechará para medirse el sábado 4 ante Argentinos Juniors, el miércoles 8 con Vélez y el sábado 11 con Independiente de Avellaneda.
Después, la Lepra volverá a Rosario, donde el 18 realizará el último amistoso de su pretemporada, aún con adversario a determinar, en el estadio “Marcelo Bielsa” y también a puertas cerradas.
En medio de todo este proceso de preparación, el entrenador Frank Kudelka sigue esperando por los refuerzos que pidió. Por el momento, Newell’s solo se ha desprendido de los futbolistas que el DT no utilizará en el campeonato que viene, pero falta la otra parte de la renovación del plantel, que es la necesaria incorporación de nuevos jugadores.