Con el agua casi al cuello, Newell’s tiene una riesgosa visita a la Paternal

En este final de temporada, Newell’s se metió solito en un lío fenomenal. En realidad, si se analiza el recorrido de la institución rosarina en los últimos tiempos, este presente de angustia y desolación no debería sorprender.
La “Lepra”, que atraviesa una profunda crisis institucional y que se acercó peligrosamente a los puestos de descenso, juega esta noche ante Argentinos, uno de los mejores equipos del fútbol argentino. El equipo de Fabbiani lleva cuatro partidos sin ganar
En este final de temporada, Newell’s se metió solito en un lío fenomenal. En realidad, si se analiza el recorrido de la institución rosarina en los últimos tiempos, este presente de angustia y desolación no debería sorprender.
En el club del Parque de la Independencia se hizo casi todo mal: en lo dirigencial, en los institucional, en lo deportivo.
No se hizo casi nada para establecer puentes con el poder central de la AFA, se descuidaron todas las relaciones internas de la institución, se descontroló el accionar de la barra brava tanto adentro como afuera del club y en el fútbol la cadena de errores en la elección de técnicos y jugadores es interminable.
Todo ese combo hizo que hoy la “Lepra”, a solo cuatro fechas de la finalización de la fase regular del torneo -la que cuenta para la tabla general del año-, se encuentre a solo seis puntos del descenso. Encima, esta noche, desde las 21.15, tiene una riesgosa visita a Argentinos, uno de los equipos más fuertes del fútbol argentino.
A decir verdad, tendría que ocurrir una catástrofe deportiva aún más grande que la actual, para que Newell’s descienda de categoría en este 2025. Antes del inicio de esta fecha 13 del Torneo Clausura, la “Lepra” le lleve seis puntos de ventaja a Aldosivi, que es el que está bajando al Nacional B por tabla acumulada -San Martín de San Juan es el otro que está bajando, por promedio-.
Y solo restan 12 puntos por jugar. Además, entre los rosarinos y los marplatenses hay cuatro equipo que también pugnan por escapar del descenso: Gimnasia, Banfield, Talleres y Godoy Cruz.
A Newell’s, que lleva cuatro partidos sin ganar, le quedan cuatro encuentros complejos. Esta noche visita a Argentinos, luego recibe a Unión, en la penúltima juega con Huracán en Parque Patricios y cierra con Racing en el “Coloso Marcelo Bielsa”. Pero el problema mayor no son los rivales, si no el propio conjunto dirigido por el “Ogro” Fabbiani, que no da ningún tipo de garantías.
Muy lejos de los objetivos grandes en este final de temporada, la “Lepra” solo se puso como objetivo llegar a nado a la orilla, aunque sea con los últimos manotazos de ahogado.
Después llegarán las elecciones de diciembre y, con una nueva dirigencia, tratar de recomponer todas las áreas del club para encarar lo que viene con mayor optimismo. Lo urgente para los “rojinegros” es al menos traerse algo de la peligrosa visita de La Paternal.
Para este duelo, el entrenador Cristian Fabbiani no contará con Valentino Acuña -integrante del seleccionado Sub 20 finalista del Mundial de Chile- ni con Jerónimo Gómez Mattar -se sumó a la selección Sub 17 que disputará en noviembre el Mundial de Qatar-. Por otra parte, Ever Banega entrenó diferenciado en la semana aunque iría desde el arranque.
El técnico también probó con Saúl Salcedo en lugar de Luciano Lollo, en la defensa.
El probable equipo titular de Newell’s para chocar con el “Bicho”, sería: Juan Espínola; Alejo Montero, Saul Salcedo o Lollo, Víctor Cuesta y Martín Luciano; Luca Regiardo y Ever Banega; Luciano Herrera, Facundo Guch y Gonzalo Maroni; Charly Gonzalez.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.