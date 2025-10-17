LPF

Con el agua casi al cuello, Newell’s tiene una riesgosa visita a la Paternal

La “Lepra”, que atraviesa una profunda crisis institucional y que se acercó peligrosamente a los puestos de descenso, juega esta noche ante Argentinos, uno de los mejores equipos del fútbol argentino. El equipo de Fabbiani lleva cuatro partidos sin ganar