LPF

Newell’s recibió una paliza ante Boca: Fabbiani resiste y la paciencia se termina

El equipo “leproso” fue goleado en la “Bombonera”, en un partido que describe el fin de ciclo que vive el club rosarino. El entrenador asegura que está “con fuerzas para seguir” y la dirigencia, que solo espera las elecciones para entregar el mando, ya no tiene la autoridad para echarlo. Los hinchas expresaron su bronca en las redes sociales