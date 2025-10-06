Pablo Diez: “Esto es la cereza de un camino que venimos recorriendo”

La jornada del fin de semana de básquet dejó un saldo altamente positivo para Náutico de Rosario, que se consagró campeón del certamen tras imponerse con autoridad en el cuadrangular final.
Náutico de Rosario, el mejor del cuadrangular final
En el torneo participaron Argentino (MJ), Platense Porvenir, Regatas Santa Fe y el propio Náutico, que se coronó como el mejor de la edición 2025.
A lo largo del fin de semana, los resultados reflejaron la superioridad del conjunto rosarino, que ganó todos los encuentros disputados y cerró el certamen con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, sumando 6 puntos.
El segundo lugar fue para Regatas de Santa Fe, que consiguió dos triunfos y una derrota (5 puntos). En tanto, Platense Porvenir ocupó el tercer puesto con 4 unidades, mientras que Argentino (MJ) finalizó en la última posición con 3.
Más allá de los números y las estadísticas, también vale destacar los valores de cada uno de los jugadores. Por eso, tras la consagración, Pablo Diez, entrenador del equipo, fue quien tomó la palabra para hablar no solo de lo hecho dentro de la cancha, sino también de lo que representa este grupo.
En la charla posterior, Diez remarcó la felicidad por haber alcanzado el objetivo propuesto, y en todo momento mantuvo una sonrisa que reflejaba la alegría del logro.
—¿Qué análisis hacés de este título y del camino que recorrieron para conseguirlo?
“La realidad es que lo logramos porque tenemos un grupo de chicos bárbaro. Desde el primer día de la pretemporada nos propusimos ser competitivos en todas las competencias. Lo fuimos en el Federal, y hoy acá demostramos ser los mejores de la provincia. Por cómo entrenan, cómo se comportan y por todo lo que hacen, hoy podemos disfrutar de este logro.”
—Sabíamos que el primer partido iba a ser complicado…
“Sí, porque enfrentamos al local y conocemos a Regatas. Por eso lo planteamos más desde lo táctico. En cambio, la final fue un desafío más mental: había que sacarse la ansiedad y el nerviosismo. Creo que lo hicimos muy bien, porque además logramos sacar una diferencia que pudimos mantener durante todo el juego.”
—¿Tuvieron que ajustar primero en defensa para después soltarse más en lo ofensivo?
Sabíamos que íbamos a tener oportunidades de gol, pero teníamos que hacer un buen trabajo defensivo. Lo hablamos antes del partido: controlar la ansiedad y mantener el foco atrás fue clave. Yo, como técnico, hago mucho hincapié en lo defensivo; perdono muy poco. Siempre saben que, en ataque, deben buscar buenos tiros, pero en defensa no dejo nada al azar.”
—Pablo, qué linda es la Copa Santa Fe.
“Siempre es lindo jugar con otras asociaciones, porque te enfrentás a equipos que juegan distinto, que te nutren y te ayudan a crecer. Además, como les dije al final cuando los reuní, esto es la cereza de un camino que venimos recorriendo, y eso es lo más importante.”
“También me quedo con algo que me dijeron los delegados de acá: nos felicitaron por el comportamiento de los chicos. Y para mí, ese es el premio más grande, más allá de la copa. Saber que tengo buenas personas, buenos compañeros, que trabajan todos los días para ser mejores.”
