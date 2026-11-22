La Copa Santa Fe de Fútbol masculino llegó a su fin este sábado y tuvo su gran fiesta en el Coloso Marcelo Bielsa, con Newell’s escribiendo su nombre en la historia del torneo que organiza el Gobierno Provincial y la Lotería de Santa Fe.
“Es parte de la historia del club”: el festejo de los pibes de Newell’s tras conquistar la Copa Santa Fe
La Lepra derrotó 3-0 a Atlético de Tostado y logró gritar campeón por primera vez en el torneo que organiza el Gobierno Provincial.
La Lepra y Atlético de Tostado animaron la final de la novena edición de la competencia y, de antemano, marcaron que el trofeo iba a tener un dueño inédito, ya que, por primera vez, los equipos alcanzaban la instancia final. Y fue el elenco rosarino el que festejó en su casa y con su gente el tan ansiado título.
Tras vencer 3-0 al Verde de Tostado en el partido de vuelta del torneo (a ida había terminado igualada sin goles), los protagonistas Joaquín Amadío, autor de dos goles, Blas Benedetto, el encargado de sellar el marcador, y Tomás Viola, dialogaron en exclusiva con El Litoral y contaron las primeras sensaciones tras levantar la copa.
“Es un contexto hermoso, la queríamos ganar”
Joaquín Amadío fue el goleador de la tarde en el Coloso. En menos de trece minutos, el delantero ya había convertido dos goles. En su cuenta personal, en Copa Santa Fe, el nueve además suma el tanto que convirtió en el clásico ante Central.
Tras la victoria, destacó: “Para nosotros era muy importante ser los primeros en ganar esta Copa, es un privilegio, un orgullo. Muy contento con el equipo y el trabajo que se hizo”.
“Es un contexto hermoso, la queríamos ganar”, dijo Amadío en relación a poder coronarse jugando de local y ante la hinchada, con quienes festejaron apenas culminó el partido.
En cuanto al desarrollo de la final, el delantero afirmó: “Salió como lo habíamos trabajado, el primer tiempo no pudimos mantener tanto los momentos, pero el equipo lo supo llevar adelante y por eso la victoria”.
Con respecto al torneo que reúne a equipos de toda la bota provincial, el nueve destacó la importancia de este tipo de competencias, que es distinta y “suma muchísimo”: “es muy importante para nosotros tener este roce”.
“Poder salir campeón con esta camiseta es lo más lindo que hay”
Blas Benedetto fue el encargado de sellar el 3-0. El autor del último gol de la Copa Santa Fe 2026 destacó tras obtener el trofeo: “Una felicidad enorme poder conseguir un título que esta institución no tenía. Poder salir campeón con esta camiseta es lo más lindo que hay”.
También hizo mención a los simpatizantes rojinegros que se acercaron al Coloso y bajo una intensa lluvia alentaron al equipo: “Es una emoción enorme, un montón de gente que vino a acompañarnos con el día lluvioso”.
El juvenil leproso, uno de los referentes del equipo que conduce Lucas Bernardi y quien ya sumó minutos en la Primera División del fútbol argentino, destacó lo hecho por Atlético de Tostado y analizó las claves del triunfo: “Hizo un gran torneo, es un equipo con muchas individualidades y grandes jugadores, sabíamos que capaz desde el ritmo y la intensidad podíamos sacar una diferencia. Creo que hicimos dentro de todo un buen partido”.
“Es parte de la historia del club”
El triunfo de la Lepra en la gran final tuvo varios puntos destacados y entre ellos aparece Tomás Viola, el encargado de asistir a Amadío en los dos primeros tantos del elenco rojinegro. El mediocampista, que firmó hace apenas unos meses su primer contrato como futbolista profesional, analizó el cruce con Atlético y destacó: “Creo que empezamos bien, nos fuimos decayendo, con el resultado a favor nos relajamos un poco, pero creo que fue un buen partido”.
En relación a la obtención de la Copa Santa Fe 2026, Viola afirmó: “Significa un montón, yo llegue hace unos tres años al club, es la primera final que me toca jugar, intenté disfrutarla al máximo”. En ese sentido, el jugador destacó la importancia del torneo organizado por el Gobierno Provincial: “Sirve un montón, nos ayuda a todos los chicos que estamos a un paso de primera y es un empujón que sirve”.