La primera aventura de Newell’s en los playoffs del campeonato local tuvo un vuelo bajo y corto. Se quedó en octavos de final, en el primer cruce ante Gimnasia de La Plata, que tuvo la ventaja de jugar de local por su mejor posición en la zona. La “Lepra” no decepcionó y jugó de acuerdo a lo esperado, pero casi siempre estuvo en desventaja en el marcador y eso le pesó al final del pleito, cuando el árbitro Nicolás Ramírez tomó algunas decisiones polémicas que dejaron al conjunto rosarino en inferioridad de condiciones. El final fue un bochorno de empujones, discusiones y corridas que dejaron los ánimos muy caldeados en el club del Parque de la Independencia de Rosario.
En un duelo accidentado y polémico, Newell’s cayó ante Gimnasia y se despidió temprano del Clausura
La “Lepra” perdió por 4 a 2 en el Bosque platense y fue eliminada de los playoffs del torneo. Hizo un buen partido, pero siempre corrió de atrás en el marcador. En el tiempo suplementario el árbitro Nicolás Ramírez expulsó a dos jugadores “rojinegros” y los locales aprovecharon
Newell’s nunca pudo estar en ventaja en el partido, más allá de que tuvo muy buenos pasajes dentro del trámite general del encuentro. Empezó perdiendo por una gran jugada de Gimnasia que finalizó el capitán “Nacho” Fernández. Así se cerró la primera etapa. El equipo de Frank Kudelka salió con otra energía al segundo tiempo y encontró el empate en una falta que el arquero le cometió a Santiago Solari, tras una gran habilitación de Facundo Guch. Walter Mazzantti ejecutó el penal con seguridad y estampó el 1 a 1.
El conjunto rosarino tenía todo para ir a tomar del cuello a Gimnasia, que ya empezaba a sentir el nerviosismo de su gente. Pero hubo una pérdida de Guch en la mitad de la cancha y “Nacho” Miramón, el otro gran referente del “Lobo”, protagonizó una electrizante corrida y perforó el arco defendido por Reinatti con un tiro fuerte y alto.
Pero Newell’s no se achicó, fue al frente con el empuje de Carrizo desde el fondo y consiguió otra vez la igualdad por otro penal que le cometieron a Solari y que Mazzanti transformó en gol. Ahí se produjo la primera gran polémica, ya que Ramírez decidió no mostrarle la segunda amarilla al defensor Conti cuando cometió la dura falta dentro de su área. Minutos después, “Nacho” Fernández, que estaba amonestado, le cometió una clara falta de amonestación a Gómez Mattar, pero el juez prefirió mirar para otro lado.
La intensidad y la adrenalina del juego se hicieron sentir y los técnicos movieron los bancos, pero ninguno de los dos equipos pudo desequilibrar antes de los 90 minutos y la serie se fue a los 30 del suplementario.
Promediando la primera etapa del alargue, sucedió una jugada que fue determinante para el resultado final. Jerónimo Russo cometió una falta en la puerta del área y se fue expulsado. Kudelka rearmó la defensa con la salida de Guch y el ingreso de Franco Escobar. Y fue el propio marcador de punta que, con mucha mala suerte, puso la cabeza ante el centro venenoso de Ignacio Fernández y decretó el gol en contra para el 3 a 2 a favor del “Lobo”.
En la jugada siguiente, el defensor Martín Ortega vio la roja por un pelotazo en la cabeza de “Nacho” Fernández y a Newell’s, con dos hombres menos, no le quedó otra que tirar pelotazos al área y rezar por algún error de Gimnasia. Nada de eso pasó. Al contrario; Matías Melluso capturó un mal despeje de Gómez Mattar y definió cruzado para poner el 4-2 definitivo.
Lo que sucedió tras el pitazo final de Ramírez, fue un escándalo. Corridas, empujones, agresiones y discusiones en todos los sectores del campo de juego. En el tumulto, el árbitro revoleó tarjetas rojas para el defensor Lucas Carrizo y el arquero suplente Gabriel Arias, por el lado de Newell’s, y para el arquero colombiano Harlen Castillo, por Gimnasia.
Newell’s terminó el año mucho mejor de lo que lo empezó, con aquella decepcionante apuesta por la dupla Orsi-Gómez y el interinato de Lucas Bernardi. Llegó Frank Kudelka antes del receso por el Mundial y acomodó las cosas. La “Lepra” pasó de pelear por evitar el descenso a luchar por la clasificación, que finalmente logró por primera vez. Pero la ilusión fue efímera y la accidentada tarde en el Bosque platense sentenció su despedida.
Ahora vendrá un tiempo de descanso y de pensar muy bien la estrategia de refuerzos, en un contexto de serias dificultades económicas en la institución presidida por Ignacio Boero. Todos los “leprosos” esperan que cuando el plantel regrese a los entrenamientos de pretemporada, Frank Kudelka siga en el cargo de director técnico del plantel profesional. Por ahora, no es algo que pueda asegurarse.