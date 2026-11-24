Octavos de final

En un duelo accidentado y polémico, Newell’s cayó ante Gimnasia y se despidió temprano del Clausura

La “Lepra” perdió por 4 a 2 en el Bosque platense y fue eliminada de los playoffs del torneo. Hizo un buen partido, pero siempre corrió de atrás en el marcador. En el tiempo suplementario el árbitro Nicolás Ramírez expulsó a dos jugadores “rojinegros” y los locales aprovecharon