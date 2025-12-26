Sin fiestas de fin de año, la dupla Orsi-Gómez trabaja para recomponer a Newell’s
El de la “Lepra” fue el primer plantel en lanzar su pretemporada de cara al 2026. Los nuevos entrenadores del club “rojinegro”, que intenta relanzarse con la flamante comisión directiva, buscan retener a los pocos jugadores que rindieron y afinar la puntería con los posibles refuerzos
En Newell’s no hay tiempo para brindis, pan dulce ni garrapiñada. Desde la semana pasada, la nueva dupla de entrenadores conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, puso en marcha la pretemporada en el predio “Jorge Griffa” de Bella Vista, con el objetivo primordial de recomponer un plantel que necesitaba una intervención de urgencia.
El club rosarino ya le había rescindido el contrato a Darío Benedetto y tras las elecciones se llegó a un acuerdo para la salida de Ever Banega. Por estas horas, los técnicos “rojinegros” evalúan a los futbolistas que regresan de sus préstamos a otras instituciones y tratan de afinar el lápiz para no cometer errores en la estrategia de contratación de refuerzos.
Orsi y Gómez, de último paso por Platense.
Todo eso en un marco de dificultades económicas, típicas de un caótico traspaso de mando como el que sucedió en la “Lepra”.
Pedidos en AFA
Mientras el nuevo presidente de Newell’s, Ignacio Boero, intenta restituir las relaciones con AFA sacándose fotos con “Chiqui” Tapia en Buenos Aires, al mismo tiempo que trata de levantar cheques que rebotaron y deudas que no estaban en el radar de la nueva dirigencia, la dupla Orsi-Gómez completa su primera semana de entrenamientos de pretemporada en Rosario.
La primera mala noticia de la pretemporada para los flamantes entrenadores, fue la grave lesión de Alejo Montero, quien sufrió un esguince de rodilla izquierda durante uno de los entrenamientos.
Orsi y Gómez, de último paso por Platense.
Luego de la correspondiente evaluación clínica por parte de los profesionales de la institución y estudios complementarios realizados, se confirmó una lesión del ligamento cruzado anterior. Montero, un jugador considerado titular o primera alternativa desde el banco de suplentes, será sometido a tratamiento quirúrgico y continuará el proceso de rehabilitación.
Salidas
Aparte de Benedetto y Banega, también se marcharon Gonzalo Maroni, Gaspar Iñíguez y Lucas Hoyos, que ya no serán tenidos en cuenta. También se marcharon Carlos Ordóñez, Franco Orozco y Josué Colman, aunque sus ausencias no se notarán porque se trata de jugadores que prácticamente no sumaron minutos en la primera de Newell’s.
Entre los futbolistas que regresan de sus préstamos a otros clubes, el que despierta mayor interés es el lateral Armando Méndez, que vuelve de Lanús.
El uruguayo siempre dejó buenas sensaciones en la hinchada “rojinegra” por su energía y por su entrega y es muy probable que la dupla Orsi-Gómez decida dejarlo en el plantel. Otros que retornan a Newell’s son el arquero Josué Reinatti, el zaguero Ian Glavinovich -otro futbolista interesante que se recuperó de una lesión de rodilla- y el mediocampista Marcelo Sponda.
Gestiones
Por otro lado, hay dos futbolistas que sí rindieron en esta temporada 2025 y que la dirigencia de Newell’s está haciendo gestiones para retenerlos, ya que vencen sus vínculos este 31 de diciembre.
Se trata del volante Luciano Herrera, que debe retornar a Defensa y Justicia, y el centrodelantero Carlos “Cocoliso” González, que regresa a Paraguay en caso de que el club rosarino no haga uso de la opción de compra.
En materia de refuerzos, el panorama no es sencillo para Newell’s. Mientras Orsi y Gómez hacen una evaluación minuciosa de las principales necesidades del plantel para afrontar la temporada 2026, la dirigencia trata de conseguir recursos para salir al mercado.
Tomando en cuenta los jugadores que ya se fueron, en el mediocampo y en la delantera estarían los principales puestos a cubrir en este complicado libro de pases de verano.