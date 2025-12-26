LPF

Sin fiestas de fin de año, la dupla Orsi-Gómez trabaja para recomponer a Newell’s

El de la “Lepra” fue el primer plantel en lanzar su pretemporada de cara al 2026. Los nuevos entrenadores del club “rojinegro”, que intenta relanzarse con la flamante comisión directiva, buscan retener a los pocos jugadores que rindieron y afinar la puntería con los posibles refuerzos