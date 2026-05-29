Nicolás Otamendi oficializó su incorporación a River Plate este viernes tras presentarse en las oficinas del Estadio Monumental para suscribir su contrato. El marcador central y campeón del mundo en Qatar tomó la determinación de sellar el acuerdo legal por 18 meses antes de emprender el viaje junto a la Selección Argentina con destino a Estados Unidos para disputar la cita mundialista.
Nicolás Otamendi firmó su contrato con River antes de viajar al Mundial con la Selección
El defensor central de 38 años selló su vínculo por 18 meses con la institución de Núñez tras finalizar su etapa en el Benfica. Se convirtió en la primera incorporación del ciclo de Eduardo Coudet.
El futbolista de 38 años, quien concluyó su vínculo contractual con el Benfica de Portugal al finalizar la temporada europea, concretó el arribo al club del cual es simpatizante confeso. El acuerdo entre los dirigentes de la institución de Núñez y el entorno del jugador se había establecido verbalmente durante la tercera semana de mayo, restando únicamente la formalización del documento.
El trayecto internacional
La llegada de Otamendi al equipo conducido por Eduardo Coudet representa su regreso al fútbol local tras una permanencia de 15 años en el exterior. Su debut profesional se produjo en Vélez Sarsfield, club desde el cual inició una trayectoria internacional que incluyó pasos por diversas ligas:
- Portugal: Porto y Benfica (donde militó las últimas seis temporadas).
- Brasil: Atlético Mineiro.
- España: Valencia.
- Inglaterra: Manchester City.
En su última campaña con el Benfica, el equipo finalizó el torneo en la tercera posición del campeonato luso por detrás del campeón Porto y el escolta Sporting de Lisboa, manteniendo una condición de invicto a lo largo del fixture.
Estructura del plantel y mercado de pases
Con la incorporación del defensor, River Plate suma a su quinto integrante del plantel nacional que obtuvo el título en el Mundial de Qatar, sumándose a la estructura que ya integran Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.
La dirigencia del club de Núñez mantiene gestiones abiertas de cara al período de transferencias de invierno, con el propósito de avanzar en las negociaciones por las fichas de los futbolistas Ángel Correa y Thiago Almada para completar la nómina de refuerzos solicitada por el cuerpo técnico.