Nicolás Varrone completó una buena recuperación en la carrera Sprint de la Fórmula 2 disputada este sábado en el circuito de Monza. El piloto argentino avanzó desde la séptima fila de la grilla y cruzó la meta en la 11ª posición con el auto de Van Amersfoort Racing.
Varrone avanzó y terminó 11° en la Sprint de la Fórmula 2 en Monza
El argentino Nicolás Varrone terminó 11° en la carrera Sprint de Fórmula 2 en Monza, tras avanzar desde la 13ª posición en una jornada llena de acción.
Varrone había terminado 17° en la clasificación del viernes, a 977 milésimas del mejor tiempo marcado por Rafael Câmara. Sin embargo, las numerosas penalizaciones aplicadas por los comisarios después de la sesión le permitieron avanzar hasta el 13° lugar para la partida.
El argentino logró mantenerse dentro de un pelotón extremadamente compacto y terminó a 5s695 del ganador. Además, quedó a solamente 203 milésimas de Gabriele Minì, quien ocupó la décima posición, y a menos de un segundo del último lugar que entregaba puntos.
El toque que dejó afuera al poleman
Uno de los momentos más importantes de la carrera tuvo como protagonista a Varrone. En la quinta vuelta, el argentino mantuvo una disputa con Câmara a la salida de la primera chicana.
Los dos autos entraron en contacto y el brasileño terminó cruzado sobre la pista. El motor de su Invicta Racing se detuvo y Câmara debió abandonar, lo que provocó la primera intervención del auto de seguridad.
El incidente resultó especialmente costoso para el brasileño, que había conseguido la pole para la carrera principal del domingo y se encontraba peleando por acercarse a la punta del campeonato.
Hasta la publicación de la clasificación, los comisarios no habían anunciado una sanción contra Varrone por la maniobra. El argentino conservó, por lo tanto, su 11° puesto.
Duerksen construyó una gran victoria
Joshua Duerksen fue el gran protagonista de la Sprint. El piloto paraguayo comenzó desde la séptima posición y protagonizó una notable remontada para obtener su tercera victoria de la temporada.
John Bennett había largado desde la pole gracias a la inversión de los diez primeros puestos de la clasificación y consiguió conservar el liderazgo durante las vueltas iniciales. Detrás suyo, Duerksen avanzó rápidamente hasta el cuarto lugar y luego superó a Oliver Goethe y Tasanapol Inthraphuvasak.
En la novena vuelta, el paraguayo aprovechó el DRS para adelantar a Bennett en la primera curva y tomar definitivamente la punta.
Una segunda neutralización, provocada por el despiste de Roman Bilinski en Ascari, agrupó nuevamente al pelotón cuando faltaban pocas vueltas. Duerksen controló el relanzamiento y consiguió escapar rápidamente del alcance del DRS para asegurar la victoria.
Bennett terminó segundo en su 50ª participación en la categoría, mientras que Goethe completó el podio para MP Motorsport.
Noel León finalizó cuarto, por delante de Nikola Tsolov, Martinius Stenshorne y Alexander Dunne. Laurens van Hoepen ocupó el octavo puesto y se quedó con el último punto disponible.
Una nueva oportunidad para Varrone
La actividad de la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, programada para las 9:45 de Italia —4:45 de Argentina—.
Câmara partirá desde la pole acompañado en la primera fila por su compañero Duerksen. Varrone deberá comenzar nuevamente desde la parte media del pelotón, con el objetivo de aprovechar la velocidad que había mostrado durante la práctica libre, sesión en la que sorprendió al terminar tercero.