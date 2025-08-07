NOB

"Pipa" sin paz: Benedetto volvió a lesionarse y a Fabbiani se le arruinaron los planes

El delantero que llegó a Newell’s en este mercado, que iba a debutar este viernes ante Central Córdoba, se resintió de la lesión muscular y es baja para este partido y los que vendrán. El “Ogro” activa una estrategia de emergencia para el importante duelo de este viernes en Rosario