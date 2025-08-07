"Pipa" sin paz: Benedetto volvió a lesionarse y a Fabbiani se le arruinaron los planes

Una vez que Cristian Fabbiani tenía todo más o menos claro en el armado del equipo, sus planes se arruinaron. La idea del “Ogro” era hacer debutar a Darío Benedetto este viernes por la noche en el “Coloso Marcelo Bielsa” ante Central Córdoba de Santiago del Estero, pero “Pipa” volvió a lesionarse en un entrenamiento y tendrá que esperar varios días más para estrenar su nueva camiseta rojinegra.
Incluso, ya se pone en duda su disponibilidad para jugar el clásico rosarino, que será el sábado 23 de agosto a las 17.30 en cancha de Central.
Pero esa será otra historia. Por lo pronto, el “Ogro” está obligado a repensar el ataque para recibir a los santiagueños, buscando la primera victoria de local en el torneo. Será un duelo muy importante para la “Lepra”, que necesita sumar de a tres para poder encarar con mayor tranquilidad el partido definitorio de Copa Argentina ante Atlético Tucumán, el próximo miércoles en Salta.
Fabbiani, como todos los entrenadores del fútbol argentino, había dispuesto de dos semanas para trabajar con el plantel, buscando corregir errores y consolidar una idea de juego.
La idea del “Ogro” era también recuperar a los jugadores que no habían podido estar en las primeras tres fechas del campeonato, haciendo foco sobre todo en Darío Benedetto, que según las propias palabras del entrenador, es el “refuerzo de jerarquía” que pidió y que estaba esperando.
En ese contexto, Fabbiani armó la práctica de fútbol del miércoles en el “Coloso” pensando en la dupla de ataque integrada por Bendetto y Carlos González. Pero “Pipa” volvió a sentir una molestia muscular y debió dejar el entrenamiento. Si bien no hubo una comunicación oficial del club, trascendió que sufrió una nueva dolencia en el aductor derecho y por eso quedó descartado para el encuentro de este viernes ante Central Córdoba.
Benedetto no pudo debutar en Newell’s todavía y esta situación ya hace dudar sobre su aptitud física al momento de ser contratado por el club rosarino, proveniente de Olimpia de Paraguay, donde solo jugó 13 partidos y no convirtió goles. Anteriormente había estado en Querétaro de México, donde apenas participó en 8 encuentros y tampoco marcó tantos.
Sus primeros números
Su último año con números respetables fue 2023, en su segunda etapa en Boca, cuando anotó 9 goles en 42 partidos. Luego su rendimiento se fue a pique y terminó separado del plantel “xeneize” por cuestiones extra futbolísticas, hasta que debió irse a mediados del año pasado.
El ex goleador de Boca llegó a Newell’s pedido por el entrenador, quien pretende sumarle jerarquía a un ataque bastante endeble. Sin embargo, Benedetto hasta aquí solo le trajo dolores de cabeza al DT “leproso”. Apenas pudo jugar 30 minutos en el cuadrangular de preparación en México ante Mazatlán.
“Pipa” se lesionó y desde ese momento trabajó en la recuperación, apuntándole a este juego de la cuarta fecha frente al “Ferroviario”. Una nueva dolencia muscular sufrida en el entrenamiento de este miércoles, le impedirá jugar.
Ahora el problema lo tiene Fabbiani, que debe repensar el armado de su delantera, a pocas horas del partido de la cuarta fecha del Torneo Clausura.
Los elegidos
El elegido por el “Ogro” para acompañar al paraguayo González podría ser nuevamente Franco Orozco. Otra opción sería hacer debutar al juvenil Ignacio Liberato, de solo 17 años. O cambiar el esquema táctico ubicando un volante ofensivo más y sacando un delantero, pero es poco probable tomando en cuenta que es un partido de local y Newell’s tendrá la obligación de buscar la victoria desde el inicio.
La nueva lesión de “Pipa” Benedetto y la falta de variantes en ataque, llevó a Fabbiani a tirarle un salvavidas a “Juanchón” García, a quien el propio técnico le había manifestado que no lo iba a tener en cuenta para este segundo semestre. A pesar de eso, el delantero eligió quedarse en la “Lepra” a pelearla y ahora el “Ogro”, obligado por las circunstancias, lo integró nuevamente al plantel profesional.
Para colmo, en las últimas horas se complicó el arribo del atacante colombiano Luis Ángel Díaz, que ya tenía todo listo para dejar Envigado de su país y viajar a Rosario para sumarse a Newell’s.
Según se informó en Colombia, la dirigencia del club rosarino habría cambiado algunas condiciones de pago del pase y eso trabó el desenlace de la negociación. De todos modos, en la “Lepra” esperan que se resuelva en breve y que el extremo pueda incorporarse al equipo que dirige Fabbiani.
