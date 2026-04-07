A Newell’s no le queda otra que ir partido a partido, paso a paso, punto por punto. “Tenemos que llegar a mitad de año como podamos y después, con tiempo, reconstruir para que el final de la temporada no nos encuentre con urgencias”, diagnosticó el entrenador Frank Darío Kudelka algunas semanas atrás, cuando su equipo no conseguía puntos y mucho menos funcionamiento.
Entre el desahogo y la desazón, Newell’s encontró un poco de aire para respirar
La “Lepra” logró dos victorias consecutivas en el campeonato y eso le permitió despegarse de las últimas posiciones de la tabla anual y en los promedios. En el medio ocurrió la dolorosa eliminación de la Copa Argentina. El domingo recibe a San Lorenzo
El domingo pasado, en Santiago del Estero, por primera vez en el año se vieron las dos cosas. La “Lepra” tuvo una actuación sólida, superó a Central Córdoba a lo largo de todo el encuentro y lo tradujo en el resultado con un contundente 3 a 1, incluyendo un rato de sufrimiento innecesario, como para no perder la costumbre.
Pasaron 362 días de la última vez que Newell’s había logrado hilvanar dos triunfos en el campeonato local. Esa horrible racha lo llevó a pelear por no descender en 2025 y todavía lo tiene en puestos de riesgo en este 2026. Por eso, es tremendo el valor que tienen las victorias conseguidas primero ante Gimnasia de Mendoza, de local, y luego frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero.
Rivales directos
Además del peso específico que tienen esos seis puntos conseguidos, la “Lepra” aprovechó que sus rivales directos en la lucha por la permanencia no pudieron sumar en la misma medida, salvo Sarmiento de Junín que también ganó los dos últimos encuentros consecutivos.
Aldosivi, Estudiantes de Río Cuarto, Banfield, Deportivo Riestra y Atlético Tucumán, por mencionar a los más comprometidos, dejaron unidades en el camino. Gimnasia de Mendoza también lo está, pero después de caer ante Newell’s en Rosario, cambió de entrenador -llegó Darío Franco- y metió el batacazo de la fecha al derrotar de local a Vélez, que es el puntero de la zona.
“No estamos hablando todo el día de los rivales directos del descenso, si gana uno o si pierde el otro, nuestra meta es poder hacer buenos juegos que nos lleven a ganar partidos. Ganamos dos consecutivos, no es poca cosa por cómo veníamos”, analizó Kudelka, que por primera vez desde el inicio de su segundo ciclo en el club “rojinegro” disfrutará de una semana tranquila de trabajo.
En el estadio “Madre de Ciudades” de Santiago del Estero también se comprobó que el técnico sigue buscando variantes para darle funcionamiento al equipo. Sacó a Williams Barlasina del arco, después de su floja respuesta en la eliminación de la Copa Argentina ante Acassuso, y le dio confianza a Josué Reinatti.
Convicción
El pibe respondió con seguridad en sus manos y convicción en sus pies para iniciar el juego por abajo desde el arco. Soltó en ataque a Franco García, y el cordobés respondió con el gol que abrió el camino hacia el vital triunfo.
La mala noticia para Kudelka es la confirmación de la lesión muscular del defensor Bruno Cabrera, a quien el DT había ubicado como zaguero central, desplazando al paraguayo Saúl Salcedo al lateral derecho.
Por la gravedad del desgarro que sufrió, es casi un hecho que se perderá los cuatro partidos que restan del campeonato (San Lorenzo, Unión, Instituto y Vélez). Vale recordar que también está lesionado el otro defensor central que venía siendo titular, Nicolás Goitea.
Con esos contratiempos pero también con la serenidad de haber asomado la cabeza en las dos tablas que más le interesan a Newell’s, el plantel “leproso” encara la semana de trabajo que terminará en el duelo ante San Lorenzo, el próximo domingo a las 15 en el “Coloso Marcelo