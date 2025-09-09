Otra complicación más para los sabaleros

¡Así está el césped de Talleres donde jugará Colón!: "Lo echaron al canchero"

El estadio se llama Pablo Comelli: allí surgió el "Pupi" Javier Adelmar Zanetti como máximo exponente de esta institución. El estado es pésimo: lo despidieron al canchero y ahora interviene la Universidad de Lomas de Zamora.