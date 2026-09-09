El futbolista de Newell’s Pablo Eloy Altamirano, de 21 años, fue detenido durante la noche del martes en Rosario, luego de un procedimiento iniciado por una alerta sobre dos hombres encapuchados y aparentemente armados en la zona sur de la ciudad.
Detuvieron a un futbolista de Newell’s en Rosario tras una alerta por un arma
Pablo Eloy Altamirano, de 21 años, quedó a disposición de la Justicia luego de ser aprehendido junto a otro joven durante un procedimiento policial iniciado tras una denuncia.
El episodio comenzó cerca de las 23.45, cuando operadores del sistema de videovigilancia detectaron a dos personas en inmediaciones de bulevar 27 de Febrero al 1400. De acuerdo con la información preliminar, ambos habrían participado de un confuso incidente y uno de ellos habría mostrado un arma.
A partir de las imágenes registradas, los agentes observaron que los sospechosos se alejaron del lugar a bordo de un Fiat Pulse Abarth negro.
Minutos más tarde, la Policía localizó un vehículo con características similares y lo interceptó en la esquina de 27 de Febrero y Colón. En el automóvil se encontraban Altamirano y Lucas Gustavo P., de 27 años, quien habría sido señalado inicialmente como el principal involucrado en el episodio.
Los dos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.
Qué encontraron dentro del vehículo
Durante la requisa, los efectivos secuestraron una pistola semiautomática Bersa BP9FS calibre 9 milímetros. El arma no tenía el cargador colocado y tampoco presentaba cartuchos en la recámara.
Además, los agentes encontraron un cargador Bersa y cinco cartuchos calibre 9 milímetros.
Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 2ª de Rosario, mientras la Fiscalía interviniente deberá avanzar con las medidas necesarias para determinar las circunstancias del hecho y la situación procesal de los involucrados.
La denuncia que involucró al otro detenido
La mujer que alertó sobre el episodio fue identificada como Ailén Solange A., de 26 años. Según la información consignada en el caso, manifestó haber observado mediante las cámaras al hombre identificado como P. y sostuvo que, por sus características, habría sido quien descendió del vehículo con un arma en la mano.
Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el origen del conflicto ni sobre el vínculo entre la denunciante y los dos jóvenes detenidos.
Tampoco está determinada cuál fue la participación concreta de Altamirano en el episodio, por lo que la investigación deberá establecer qué ocurrió y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.
Trayectoria
Altamirano realizó prácticamente toda su formación futbolística en Newell’s. Comenzó a jugar a los cuatro años en Malvinas y luego atravesó las diferentes categorías del club hasta llegar a las divisiones juveniles.
El mediocampista debutó en Primera División el 27 de septiembre del año pasado, en el empate 3-3 frente a Deportivo Riestra. A partir de entonces comenzó a integrar el plantel profesional.
El futbolista tiene contrato con Newell’s hasta diciembre de 2027. Ahora, su nombre quedó vinculado a la investigación iniciada a partir del procedimiento policial realizado durante la noche del martes en Rosario.