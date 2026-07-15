Desde la ciudad de San Javier surge una de las grandes esperanzas del pádel santafesino y argentino. Martina Mailen Cocca, con tan solo 12 años, ya construyó un recorrido que despierta admiración dentro del deporte por su talento, compromiso y capacidad para competir al máximo nivel.
Martina Mailen Cocca, la bicampeona nacional que ya desafía a rivales de mayor edad
Con apenas 12 años, la sanjavierina Martina Mailen Cocca se consolidó como una de las grandes promesas del pádel argentino. Bicampeona nacional Sub-12 de la Asociación de Pádel Argentino (APA), ahora dio un nuevo paso en su carrera al competir en la categoría Sub-14A, demostrando que su crecimiento deportivo no se detiene y que necesita del acompañamiento para continuar representando a Santa Fe en los principales torneos del país.
Una campeona con presente y mucho futuro
La joven deportista participa activamente en la Liga de Menores de la Asociación de Pádel Argentino (APA), el circuito más importante del país para las categorías formativas. Allí, enfrentando a las mejores jugadoras de su generación, logró un rendimiento sobresaliente que la llevó a convertirse en bicampeona nacional de la categoría Sub-12A.
Entre sus mayores conquistas aparece el importante título obtenido en Catamarca, uno de los certámenes más exigentes del calendario de la APA, donde volvió a demostrar las condiciones que la ubican entre las principales figuras juveniles del pádel nacional.
Estos logros no pasaron inadvertidos en su ciudad. En reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y a la representación que realiza de San Javier y de la provincia de Santa Fe en cada competencia.
La Municipalidad local le brindó un merecido homenaje, destacando el esfuerzo y la dedicación que la llevaron a convertirse en un ejemplo para otros jóvenes deportistas.
El desafío de competir con las más grandes
Lejos de conformarse con los títulos obtenidos, Martina decidió asumir un nuevo reto en busca de seguir creciendo deportiva y personalmente. Durante este mes dio el salto a la categoría Sub-14A para disputar la última fecha del circuito desarrollado en Córdoba.
El desafío no era sencillo. Debía enfrentar a jugadoras de mayor edad, con más experiencia y mayor recorrido competitivo. Sin embargo, volvió a demostrar personalidad, buen nivel de juego y una gran madurez dentro de la cancha.
Su actuación fue más que positiva, alcanzando la segunda ronda y dejando una muy buena imagen frente a rivales que cuentan con dos años más de desarrollo deportivo.
Esa experiencia representa un paso muy importante en su proceso de formación y confirma que posee las condiciones necesarias para continuar evolucionando en el alto rendimiento.
Detrás de cada viaje, cada entrenamiento y cada torneo existe un enorme esfuerzo familiar y económico.
Competir en el circuito nacional implica afrontar largos traslados, estadías e inscripciones, por lo que el acompañamiento de instituciones, empresas y la comunidad resulta fundamental para que Martina pueda seguir desarrollando su carrera.
Con apenas 12 años, Martina Mailen Cocca ya representa a Santa Fe en lo más alto del pádel argentino. Sus títulos nacionales, su permanente búsqueda de nuevos desafíos y su enorme pasión por este deporte la convierten en una firme promesa del pádel nacional.
El presente ya la encuentra entre las mejores de su categoría, mientras que el futuro aparece cargado de ilusiones.
Con talento, sacrificio y una actitud ejemplar, la joven sanjavierina continúa escribiendo una historia que recién comienza y que invita a toda la comunidad a acompañarla para que pueda seguir llevando el nombre de San Javier y de Santa Fe a cada rincón del país.