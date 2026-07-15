Pádel

Martina Mailen Cocca, la bicampeona nacional que ya desafía a rivales de mayor edad

Con apenas 12 años, la sanjavierina Martina Mailen Cocca se consolidó como una de las grandes promesas del pádel argentino. Bicampeona nacional Sub-12 de la Asociación de Pádel Argentino (APA), ahora dio un nuevo paso en su carrera al competir en la categoría Sub-14A, demostrando que su crecimiento deportivo no se detiene y que necesita del acompañamiento para continuar representando a Santa Fe en los principales torneos del país.