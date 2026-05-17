Primera Nacional

Patronato supo golpear y venció con argumentos a Chacarita en el Grella

El Rojinegro se impuso 2-0 ante el Funebrero en el marco de la Fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional. Álvaro Cuello en contra y Juan Salas los goles en un partido que tuvo varios condimentos y momentos de tensión por la lesión de Gabriel Díaz.