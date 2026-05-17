Patronato tuvo una interesante prueba en su reducto. Chacarita fue un rival por la fecha 14 de la Primera Nacional, que supo llevar adelante un plan defensivo interesante, al que le costó salir al Santo, que encontró en dos goles la reacción y el oxígeno necesario para sacar adelante un duelo difícil y aguerrido.
Patronato supo golpear y venció con argumentos a Chacarita en el Grella
El Rojinegro se impuso 2-0 ante el Funebrero en el marco de la Fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional. Álvaro Cuello en contra y Juan Salas los goles en un partido que tuvo varios condimentos y momentos de tensión por la lesión de Gabriel Díaz.
Los más de 45 minutos en el Estadio Grella tuvieron un condimento especial. El frio en el clima y caliente dentro del campo de juego. Patronato y Chacarita jugaron poco, generaron y la pierna fuerte tuvo un rol fundamental y hasta fue clave para la ventaja final.
El Rojinegro tuvo un buen inicio de partido, lateralizó con Maximiliano Rueda y Juan Salas, la vía de ataque, con Soldano apilando marcas y Rivero pivoteando para abrir espacios y generar. El “Tanque” tuvo un cabezazo que controló sin problemas Bologna. Después de dicha situación, el rival cambió, apostó a defender mano a mano desde la salida del fondo y le cortó los circuitos de juego, tanto en salida limpia como a Cortés y Bravo que siempre tuvieron un jugador de blanco a sus espaldas.
Con la presión y la marca “mano a mano”, Patrón se equivocó y Chacarita creció. Fabio Cabral tuvo una oportunidad clara, Meléndez desbordó y pudo encontrar un hueco aunque no encontró un compañero. De contra, Meritello le erró al arco en un centro de Pereyra. En medio del vértigo del encuentro, Evangelista fue expulsado, hubo rispideces y un cotejo que se le fue de las manos a Loustau.
La fricción y la pierna fuerte se hizo presente y protagonista del juego y terminó siendo favorecido el Rojinegro. En tiempo de descuento, la visita se preocupó más por enfrentarse a los jugadores de Patronato que centrarse en la defensa. El centro de Rueda, encontró la cabeza de un rival que fue atropellar y, sin brillar, sin merecerlo y con poco juego, encontró la sorpresiva apertura del marcador.
Lo supo aguantar y cerrar
Uno de los principales déficit que mostró Patrón bajo el mando de Candia era el de cerrar los encuentros y aguantar las ventajas. La tarea se la llevó delante de la mejor manera y hasta se acomodó mejor en el partido y tuvo más de una oportunidad para sentenciar la historia.
A los seis, Rueda estrelló un remate en el travesaño, Barolín no pudo en el rebote. Soldano anticipó y de cabeza no le pudo dar dirección a su cabezazo. Cortés se hizo de la pelota e hizo jugar a todo Patrón, que con el hombre de más, producto de la expulsión de Cabral por la infracción contra el Monito Díaz. Tras un clima de tensión por la asistencia del joven central Santo, el local aprovechó el momento y golpeó.
Juan Salas encontró la pelota dentro del área, remató cruzado y venció a Bologna. 2-0 y un delirio generalizado en todo Villa Sarmiento para un elenco que supo defenderse con pelota, aguantó y cerró el triunfo con buenas individualidades y colectivamente mostrando una performance de menos a más. Joaquín Barolín inventó una chilena pero no se le abrió el arco, Bologna controló
La historia se sentenció temprano. Patronato se defendió con pelota y atacando y sacó provecho de la poca jerarquía que tiene Chacarita en ofensiva. La faceta defensiva de la visita se derrumbó tras el gol en contra de Cuello, tuvo que salir a buscarlo y, sin armas, favoreció a la propuesta del equipo de Candia, que aguantó y ganó un duelo complejo y difícil. Ya suma seis cotejos sin derrotas el Negro, que se prepara para visitar a Güemes y quedar a nada de los puestos de Reducido.
Momento tenso y sensible
A los 16 minutos del complemento, Gabriel Díaz fue a disputar una pelota y Favio Cabral terminó impactando su pierna contra el rostro del puntano que cayó y recibió una rápida atención médica de compañeros, rivales y posteriormente de los especialistas médicos. La ambulancia ingresó al campo de juego para llevarse al futbolista que recuperó la consciencia dentro de la cancha antes de dirigirse al nosocomio más cercano.
Síntesis del partido
Resultado: Patronato 2–0Chacarita
Goles: 47’ST Álvaro Cuello -e/c- (P); 21’ST Juan Salas (P)
Expulsado: 20’PT Fernando Evangelista (desde el banco de suplentes – Patronato); 21’ST Favio Cabral (CH)
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Juan Salas, Federico Bravo, Brandón Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero. DT: Marcelo Candia.
Chacarita: Enrique Bologna; Francisco Facello, Julián Velázquez, Gonzalo Mottes, Nicolás Cháves; Álvaro Cuello, Lucas Bustos, Juan Cuevas, Maximiliano Meléndez; Mario Sanabria y Favio Cabral. DT: Cristián Grabinski.
Modificaciones: Joaquín Barolín por Rivero; Facundo Heredia por Díaz; Juan Barinaga, Alejo Miro y Augusto Picco por Cortés, Pereyra y Bravo (P). Francisco Cristaldo por Cuevas; Juan Ignacio Barbieripor Bustos; Lorenzo Brum, Luciano Perdomo y Nicolás Pantaleone por Sanabria, Meléndez y Cháves(CH)
Amonestados: Bravo, Cortés, Rueda, Barolín (P).Cháves (CH)
Árbitro: Nahuel Viñas
Estadio: Presbítero Bartolomé Grella