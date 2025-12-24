César Bessone se incorpora al cuerpo técnico de Patronato

De cara al 2026 y el inicio de la pretemporada, Patronato no sólo confirmó los arribos de Federico Bravo y Tomás Attis como las dos caras nuevas del mercado de pases, sino que también sumará un miembro al cuerpo técnico de Rubén Darío Forestello.
El preparador físico volverá a trabajar junto con Rubén Darío Forestello en el profesionalismo tras un periplo en Ben Hur. Patrón llega a Navidad con dos jugadores más a la lista de incorporaciones.
De cara al 2026 y el inicio de la pretemporada, Patronato no sólo confirmó los arribos de Federico Bravo y Tomás Attis como las dos caras nuevas del mercado de pases, sino que también sumará un miembro al cuerpo técnico de Rubén Darío Forestello.
En el inicio de la pretemporada, César Bessone será presentado como preparador físico y estará trabajando a la par de Exequiel Paoloni. El exfutbolista ya sabe lo que es trabajar a la par del “Yagui”, siendo que compartieron procesos en Santamarina, Atlético Rafaela, Colón, Talleres y San Martín de San Juan.
Por situaciones familiares no pudo continuar en el resto de los procesos de Forestello, aunque ahora, tras un proceso en Ben Hur, regresará a ser parte del cuerpo técnico del entrenador en Patronato y dará una mano en torno a tareas físicas y físico-técnicas cuando los trabajos sean mixtos.
De esta manera, el grupo de trabajo con Forestello termina conformado con Alejandro Gabriel Meloño Botta y Marcelo Candia como asistentes; Exequiel Paoloni y Bessone como preparadores físicos y Carlos Marcelo Bangert como entrenador de arqueros.
Este martes, la entidad Santa confirmó el arribo del delantero de 26 años, de último paso por Sportivo Belgrano, que llega a préstamo sin cargo y con opción de compra desde 9 de Julio de Rafaela.
De esta manera, el atacante formado en Belgrano de Córdoba se suma a las confirmaciones de Agustín Araujo, Franco Meritello y Federico Bravo; más las continuidades ya aseguradas de Alan Sosa y Maximiliano Rueda, que extendieron sus vínculos.
La entidad y el cuerpo técnico continúan trabajando en la llegada de nuevas caras, mientras espera definiciones en torno a Guillermo Ortiz (fue ofrecido en Godoy Cruz), Enzo Avaro (tiene otra oferta de Mitre), Lautaro Geminiani (hay charlas concretas) y Enzo Luna.