No es un empate con sabor a derrota de los que acostumbró, pero el punto sumado en Mendoza no llenó a Patronato, que volvió a no jugar bien y desperdició otra chance de escaparle al Reducido. Sigue jugando al límite y no perdió por la falta de efectividad de Saccone. Entre varias bajas y urgencias, Marcelo Fuentes tiene mucho por trabajar en el sprint final de la categoría.
Patronato terminó rescatando un punto ante Deportivo Maipú
En un pobre partido, el Rojinegro igualó 0-0 con el Botellero y quedó a solo dos unidades del descenso directo. Se viene Temperley.
Corrió de atrás
Para este compromiso, por bajas y decisión táctica, Marcelo Fuentes decidió cambiar sistema y nombres, modificó el plan y buscó resguardarse ante Deportivo Maipú, que redondeó un mejor primer tiempo, dominando las acciones y los tiempos de partido, aunque generó poco frente al arco de Alan Sosa, apenas un remate de Bonfiglio que terminó en la intervención del arquero que respondió rápido en el rebote.
Patrón no consiguió tener la pelota, la perdió rápido y terminó queriéndose llevar todo puesto. El Negro corrió detrás de la pelota, Faggioli y Saccone por la banda derecha incomodaron, De La Reta con Silva buscaron doblegar a Bravo. El arco de Galardi, arquero de "Botellero" estuvo siempre lejos, a eso se le sumó la poca presencia en el medio y la rápida perdida de balón, sin mencionar la ansiedad con la que buscó inquietar la visita, aunque sin efecto. Hizo el desgaste pero sin presencia ofensiva.
El local tuvo el manejo, orden y alguna sutileza, pero no inquietó a Sosa, demostrando que para lo defensivo, tuvo algún rédito, aunque desnudó las otras falencias y lo incómodo que jugó Patrón con tal esquema.
No aprovecharon sus situaciones
Para el complemento, Fuentes dejó atrás la línea de cinco, regresó al 4-4-2 y cambió, aunque sigue padeciendo (como gran parte del año) su falta de efectividad y malas decisiones. Tal es así que Valentín Pereyra erró la chance más clara de Patronato, al quedar mano a mano con Galardi, pero no decidió bien, no asistió ni remató al rectángulo. Hasta Diego Díaz volvió a equivocarase con la pelota al pie.
Patronato siguió desperdiciando oportunidades, Pereyra falló, como Faggioli, Bonfiglio y hasta Saccone erró lo que era la victoria de Maipú, pero enganchó mal la pelota y desperdició la más clara para el local. En el cierre se tornó de ida y vuelta y pudo ganarlo como perderlo.
El Negro terminó sumando un punto sin brillo pero con un rédito para sacarle un pobre punto de diferencia a Chacarita en la Zona B. El Rojinegro dejó pasar otra chance de escaparle al descenso y mirar las ocho fechas finales con otra cara. El domingo próximo, jugará un duelo clave ante Temperley, otro animador de la zona, buscando cambiar la imagen y dejar de mirar la zona roja.
Síntesis
-Dep. Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Aron Agüero, Juan Pablo De La Reta; Juan Vera, Enzo Pérez; Tomás Silva, Lisandro Cabrera y Mirko Bonfiglio. DT: Mariano Echavarría.
-Patronato: Alan Sosa; Benjamín Bravo, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Facundo Heredia; Juan Barinaga, Augusto Picco, Juan Salas; Valentín Pereyra y Diego Díaz. DT: Carlos Marcelo Fuentes
Modificaciones: Matías Viguet por Cabrera; Juan Cruz Giacone y Diego Gaitán por Vera y Silva; Nicolás Fernández y Brian Orosco por De La Reta y Bonfigli (DM). Hernán Rivero por Bravo; Joaquín Barolín por D. Díaz; Fernando Evangelista y Gonzalo Salega por Heredia y Salas; Facundo Díaz por G. Diaz (P).
Amonestados: Paulini (DM). Heredia, Sosa (P)
Árbitro: Matías Billone
Estadio: Omar Sperdutti