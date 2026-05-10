Patronato se vuelve a Paraná con una unidad valiosa, aunque con el sabor amargo de que pudo ser más. En un partido intenso en el complemento, Patrón encontró la llave del gol y no entendió como defender la ventaja. Sigue invicto, pero con un detalle a mejorar para lo que viene: cerrar partidos.
Patronato no supo aguantar la ventaja y empató con San Martín
En el Hilario Sánchez de San Juan, el Rojinegro entrerriano igualó 1-1 contra el Verdinegro por la Fecha 13 de la Zona B. Brandon Cortés abrió el marcador para Patrón, mientras que Emanuel Aguilera igualó las acciones. Alan Sosa terminó siendo determinante para los paranaenses.
No concretó, no sufrió
De discreto para feo. De esta manera puede describirse el primer tiempo que protagonizaron San Martín de San Juan y Patronato en el Hilario Sánchez, repleto de insinuaciones, escaso en situaciones claras de gol. En este punto, los de Candia se quedaron con las de mayor riesgo, aunque sin convertir lo generado.
El cotejo no fue atractivo, tardó mucho en acomodarse. Más allá de algunas aproximaciones, no pasaron a mayores. El Rojinegro intentó constantemente por el sector derecho con Rueda y Miró (de buen papel en su estreno como titular) y se lamentó que el cabezazo de Meritello no ingresó. De ese tándem, nació la más clara del Negro, con un claro centro de Maximiliano que conectó Soldano de cabeza. Le dio dirección al balón que terminó yéndose muy cerca del palo.
Minutos más tarde, otra vez Cortés, Rueda y Miro en profundidad asociaron, pero Álvaro Carranza, el árbitro del partido, molestó a Brandón cuando se acomodó para rematar de media distancia. Patronato no pudo convertir, pero tampoco sufrió. El local no tuvo una chance clara frente al arco de Alan Sosa, que por momentos sufrió el fresco sanjuanino. La buena labor de la última línea y la poca claridad con la pelota del local permitieron tener una primera mitad sin sobresaltos para los de Candia, que se lamentaron la contra final de Valentín Pereyra, que decidió mal y remató desde media distancia cuando pudo elegir otras opciones.
No lo supo aguantar
San Martín fue mucho más que Patronato en el complemento del encuentro, tuvo más decisión e impetud. A los cuatro pudo abrir el marcador, pero Cocca estaba en posición adelantada según el primer asistente. El primer aviso de lo que peligroso que se volvió el dueño de casa desde la pelota parada, su vía de ataque ante Patrón.
Más allá de mencionado pasaje, Patrón no se quedó atrás y en los pies de Brandón Cortés generó peligro. Soldano mano a mano no pudo con Díaz Robles, que se vio superado a los 14 por el desvió del remate de Cortés, que abrió el marcador y encaminó otro buen resultado para el Rojinegro, que como le pasó antes, no pudo aguantar y cerrar el partido.
Tras un nuevo intento del 10 desde afuera, todo fue de color blanco. San Martín se hizo amo y señor de la pelota y transformó en figura de Patronato a Alan Sosa. Cocca desde afuera hizo volar al N°1, después un remate de Juncos dentro del área chico obligó la rápida reacción del santafesino que nada pudo hacer cuando dentro del área, Aguilera marcó el empate tras una nueva pelota parada y una seguidilla de rebotes.
En el cierre, el Negro perdió precisión con la bocha, no consiguió llegar con claridad al arco rival y terminó aguantando el punto, que fue lo que terminó consiguiendo en el Hilario Sánchez. Fue 1-1 y la prolongación de una seguidilla de cinco cotejos sin derrotas para los dirigidos por Marcelo Candia, que prolonga su invicto como DT, más allá del sabor amargo del resultado final.
Patronato fue de más a menos, no logró encontrarle la vuelta al encuentro tras su golpe y terminó sufriendo más de lo esperado. No perdió y sigue su racha ascendente. El próximo domingo buscará revalidar la unidad ante Chacarita en el Estadio Grella.
Sintesis
San Martín 1–1 Patronato
Goles: 14’ST Brandon Cortés (P); 29’ST Emanuel Aguilera (SM).
Formaciones
-San Martín SJ: Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Gabriel Hachén, Nicolás Pelaitay, Bruno Juncos, Sebastián González; Carlo Lattanzio y Nazareno Funez. DT: Alejandro Schiaparelli.
-Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Alejo Miro, Augusto Picco, Brandón Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero. DT: Marcelo Candia.
Modificaciones: Guillermo Acosta por Hachén; Ramiro Rumbolo y Nicolás Iachetti por Juncos y Lattanzio; Mauro Osores por Aguilera; Genaro Rossi por Pelaitay (SM). Agustín Araujo por Miró; Fernando Evangelista por Piccioni; Juan Barinaga y Valentín Villarreal por Cortés y Pereyra; Marcos Enrique por Soldano (P).
Amonestados: S.González (SM). Piccioni, Díaz (P).
Árbitro: Álvaro Carranza
Estadio Hilario Sánchez