Primera Nacional

Patronato no supo aguantar la ventaja y empató con San Martín

En el Hilario Sánchez de San Juan, el Rojinegro entrerriano igualó 1-1 contra el Verdinegro por la Fecha 13 de la Zona B. Brandon Cortés abrió el marcador para Patrón, mientras que Emanuel Aguilera igualó las acciones. Alan Sosa terminó siendo determinante para los paranaenses.