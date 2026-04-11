Patronato dio vuelta la página y tuvo su quiebre. En José Ingenieros cambió su cara y triunfó en condición de visitante por primera vez en el año, con un buen desempeño del conjunto de Marcelo Candia, que decidió volver a las fuentes desde lo táctico, ubicó a jugadores en sus posiciones, fue ordenado, logró golpear en el momento justo y aguantó el resulto. Victoria con argumentos.
Patronato venció a Almagro de visitante 1-0
El Rojinegro supero al Tricolor consiguiendo sus primeros tres puntos del año como visitante y nace el interrogante ¿Continuidad de Marcelo Candia?
Patronato mostró otra cara, una versión distinta a las últimas presentaciones frente a Colón y Gimnasia de Jujuy. El sistema (4-4-2) le dio orden, más conexiones entre líneas y un juego más fluido. Brandon Cortés tuvo más protagonismo y contacto con la bocha, y el equipo lo sintió.
Defensivamente hubo orden y Moreyra no sintió la posición, logró desenvolverse sin inconvenientes, no solo cerró el ataque en su sector, también se animó a pasar al ataque y desde ahí nació la primera de las pocas situaciones claras de Patrón. Desniveló Pereyra (con pase de Moreyra), pero el centro final no tuvo resolución.
El Rojinegro mostró otra cara, presión alta, sin sufrir en el arco de Alan Sosa (no es un detalle menor). Le restó nuevamente en la parte ofensiva. Soldano y Attis no tuvieron ninguna chance frente al arco, la única fue un desborde del ex Unión, un remate que encontró un rival, todos pidieron penal que no fue. La dificultad seguía siendo el ataque, aunque hay intenciones, resta la resolución.
Golpe y aguante
Cuando Gómez cambió, Patronato golpeó. Al minuto de juego Cortés habilitó a Salas que en su centro encontró a Tomás Attis que anticipó a sus defensores y de cabeza hizo su bautismo de gol con la Rojinegra.
Pudo ser mucho mayor la diferencia, pero Zozaya se lució en dos ocasiones, primero evitando el doblete de Attis tras centro de Pereyra, mientras que, de esa pelota parada, le sacó el grito al Monito Díaz de cabeza.
Patronato en los pies de Cortés y Pereyra encontró fútbol. El elenco descansó en ellos y, cuando llegó la injusta expulsión de Fede Bravo, supo resguardarse y aguantar un resultado con uno menos y sin sobresaltos. El pitazo final llegó con un claro desahogo y un puño apretado del Santo, que ganó su primer triunfo de visitante en el año (pasaron 10 meses de la última vez) y enciende la pregunta ¿Candia tendrá continuidad? Será decisión de los dirigentes y lo que hablen (o hayan conversado con el DT).
Se viene Deportivo Maipú, el próximo domingo en el Grella.
Síntesis
Almagro 0-1 Patronato
Goles: 1’ST Tomas Attis (P)
Formaciones
- Almagro: Juan Pablo Zozaya; Santiago Chamorro, Matías Cortave, Francisco Marco, Gonzalo Asís; Tobías Macies, Julián Marchioni, Franco Bustamante, Santiago Úbeda; Pablo Palacio y Mateo Bemegas. DT: Gabriel Gómez.
- Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis. DT: Marcelo Candia.
- Modificaciones: Andrés Chaves por Úbeda; Orlando por Asís; Juan Fernández Pinto por Palacio (A). Alejo Miró y Renzo Reynaga por Pereyra y Attis; Augusto Picco por Soldano; Nahuel Genez (P).
- Amonestados: Cortave, Palacio (A). Rueda, Bravo (doble amarilla y expulsado), Sosa (P).
- Árbitro: Juan Cruz Robledo
- Estadio: Tres de Febrero