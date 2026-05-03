Categórico y argumentado, así fue el triunfo de Patronato ante Nueva Chicago, con una buena performance colectiva, sólido defensivamente y con la apertura del arco como un factor fundamental. El mejor encuentro como local del año
Con argumentos, Patronato superó a Nueva Chicago
El Rojinegro venció 2-1 al Torito, volvió a festejar como local y con goles en la primera parte. Logra oxígeno y continúa el crecimiento. Se viene San Martín de San Juan.
El mejor primer tiempo
Patronato jugó sus mejores primeros 45 minutos del año. Más allá que las primeras oportunidades fueron de Nueva Chicago a espaldas a Piccioni, no pasó sobresaltos por el presente de Alan Sosa (imbatible). Después, todo fue color de rojo y negro.
La película de los últimos compromisos pareció repetirse, un Patrón mejor ofensivamente, desequilibró con Pereyra, Rueda, Salas y con Cortés de eje. Soldano tiro una diagonal, lo encontró Salas y forzó a Masuero que la tiró al córner. En contra, Sosa evitó lo que pudo ser gol de Cocimano.
El Rojinegro no encontraba la alegría, Meritello erró un cabezazo en soledad, pero cada pelota parada generó problemas en el área rival y de esa vía y un rebote, apareció Maxi Rueda marcó un ¡Golazo! La clavó en el ángulo al agarrarla a centímetros del area. 1-0. Locura en Villa Sarmiento.
Se abrió el arco y la cosa ya cambió. La presión comenzó a tener efecto, ganó las segundas pelotas y siguió generando mucho peligro. Remate de Rueda, travesaño, Soldano capturó el rebote y asistió a Rivero que también se sacó la mufa y marcó el 2-0, justificado, argumentado y siendo superior en todo aspecto ante un rival que terminó con pelea entre jugadores.
NO LIQUIDÓ Y AGUANTÓ
El complemento comenzó igual que la primera parte, con el Torito siendo protagonista, más allá de que al minuto de juego fue Rivero que erró una clara situación, que recibió la rápida respuesta de la visita, Ocampo le erró a los tres palos.
El juego lo dominó el Rojinegro, con Cortés como eje, aunque sin ser profundo o fallando en los metros finales. Con el recambio, Patrón logró aire y generar más en el arco rival. Barolín no pudo darle en la primera y en la segunda forzó la buena actuación de Masuero, que se quedó con el disparo de Meritello.
El rival apretó el acelerador y consiguió el descuento y terminó arrinconando a Patronato en los metros finales, aunque sin ninguna chance clara frente a Alan Sosa que sufrió la caída de su valla después de tres cotejos invictos.
El puño apretado fue de Candia y su cuerpo técnico y la fiesta del Grella que se fue en aplausos con sus jugadores. Lo ganó a lo Patronato, contundente, luchando, besándose el pecho (en el gol) y aguantando en el cierre mostrando solidez defensiva. Son cuatro cotejos sin caidas, el mejor pasaje de un elenco que sigue creciendo de la mano de Candia y compañía. El próximo sábado visitará a San Martin de San Juan en Cuyo.
-SINTESIS-
Patronato 2-1 Nueva Chicago
Goles: 34’PT. Maximiliano Rueda; 40’PT Hernán Rivero (P); 32’ST Lucas Ambrogio (NC).
Formaciones
-Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Juan Salas, Federico Bravo, Brandón Cortés, Valentín Pereyra; Hernán Rivero y Franco Soldano. DT: Marcelo Candia
-Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Dylan Gissi, Gonzalo Paz, Guillermo Ferracuti; Nazareno Petrecca, Emiliano Méndez, Rodrigo Ramírez, Lucas Ambrogio; Thiago Ocampo y Sebastián Cocimano. DT: Luis Garcia.
Modificaciones: Joaquín Barolín por Rivero; Augusto Picco y Alejo Miro por Cortés y Salas; Facundo Heredia y Juan Barinaga por Soldano y Pereyra (P). Diego Arroyo, Matías Vera, Gabriel Vega y Matías Romero por Ferracuti, Palazzo, Cocimano y Mendez; Ramiro Balbuena por Petrecca (NC).
Amonestados: Cortés, Salas, Piccioni (P). Palazzo, Petrecca, Ocampo, Gissi (NC).
Árbitro: Fabrizio Llobet
Estadio Presbítero Bartolomé Grella