Una cara en cada tiempo, un error que favoreció a Patronato y un ímpetud que no alcanzó. El Rojinegro jugó un mal primer tiempo pero encontró una inesperada llave del gol que le permitió cambiar la historia, aunque le faltó precisión y claridad ofensiva.
Patronato se quedó en intentos e igualó con Tristán Suárez
El Rojinegro igualó 1-1 frente al Lechero por la Fecha 16 y dejó escapar una chance clara de llegar a puestos de Reducido. Rengo Reynaga volvió al gol y a lesionarse. Se viene Agropecuario para el Negro.
Por un fallo del rival
Patronato no tuvo un buen primer tiempo frente a un ordenado y prolijo Tristán Suárez, que mostró los motivos por los que es uno de los animadores de la Zona B. El conjunto de Ezeiza llevó un plan casi a la perfección, salvo por el yerro final de Del Priore que le permitió al local terminar igualado.
Pese a que la primera situación de riesgo fue de la visita, Patrón tuvo una inmejorable chance en los pies de Valentín Pereyra, pero el volante le erró a la pelota y desperdició una inmejorable oportunidad sin marca y con el arco de enfrente (un penal en movimiento). Tristán se acomodó, desplegó una interesante línea de cinco defensores y apostó a todo el juego de Del Priore y Colli, que fueron un dolor de cabeza para los Rojinegro.
Patronato careció de claridad con la pelota, se tornó un elenco impreciso y errático. De una mala salida, Sánchez recuperó, Del Priore lanzó y encontró a Maximiliano Álvarez corriendo entre Díaz y Meritello para quedar mano a mano con Sosa y no defraudó. El rival controló las acciones y llenó de nerviosismo al local. Cortés lejos del juego, Salas y Rueda chocándose entre ellos.
Cuando todo era del rival y Patrón cayó en un cúmulo de imprecisiones, Del Priore, de lo mejor de la visita, ensayó una chilena como recurso principal para despejar una pelota, Salas disputó la bocha con la cabeza, cayó dentro del área y Billone compró un claro penal para que Renzo Reynaga, a los 41 minutos, cambie por gol para el 1-1, inmerecido, pero que le permitió al anfitrión iniciar una historia distinta, con un necesario lavado de cabeza.
A ninguno le alcanzó
El complemento tuvo más vértigo y se tornó de ida y vuelta. Patronato cambió su cara, jugó en campo rival y contó con mayor presencia de Cortés y Salas en el juego. Aunque, como a lo largo del cotejo, hubo intensiones y poca claridad ofensiva. Llegó a puestos de riesgo, pero no definió bien. De pelota parada Valentín Pereyra casí marcó un golazo, pero la bocha se fue cerca del palo más lejano de Bigo.
José María Martínez cambió piezas, apostó a la presión de la salida Santa y complicó. Ahí el duelo se rompió y fue de ida y vuelta, con chances para ambos, con posibilidades para Patrón y el Lechero, aunque a ninguno le alcanzó. El Monito Díaz fue el bombero en dos ocasiones, primero para evitar que Berrondo quede a mano a mano y lo mismo Ayrton Sánchez en una de las tantas contras que intentó la visita.
Patrón tuvo la llave del gol en los pies de Barolín, que pudo romper su sequía y tener su estreno en el Grella, aunque lo hizo en una dudosa posición adelantada, aunque no hubo tantos reproches. Barinaga se quedó con la última de riesgo con un disparo y no mucho más en un juego parejo, con vértigo y que terminó favoreciendo a la visita.
Patronato no jugó bien, no le alcanzó con el ímpetu, el coraje y el intento. Se quedó en el intento, pudo acertar pero no lo hizo. La visita pudo llevarse más que una unidad, aunque esto no cambia su posición de comodidad y tranquilidad. El Rojinegro no se recuperó, padeció la falta de precisión y jerarquía en ataque. No le alcanzó y terminó sumando un punto, no cumplió sus objetivos. Agropecuario en Carlos Casares lo que se le viene al Negro.
Síntesis
Patronato 1-1 Tristán Suárez
Goles: 20’PT Maximiliano Álvarez (TS); 41’PT Renzo Reynaga –p- (P)
Formaciones
-Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Joaquín Barolín y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Candia.
-Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás Sánchez, Nicolás Del Priore, Kevín Colli; Ángel Almada; Alejandro Molina y Maximiliano Álvarez. DT: José María Martínez.
Modificaciones: Tomás Attis por Reynaga; Alejo Miro por Salas; Facundo Heredia y Juan Baringa por Barolín y Pereyra (P). Ayrton Sánchez y Álvaro Veliez por Colli y Almada; Maximiliano Luayza y Augusto Berrondo por Álvarez y Sánchez; Nicolás Henry por (TS).
Amonestados: Del Priore; Luayza (TS).
Árbitro: Matías Billone.
Estadio Presbítero Bartolomé Grella