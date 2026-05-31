Primera Nacional

Patronato se quedó en intentos e igualó con Tristán Suárez

El Rojinegro igualó 1-1 frente al Lechero por la Fecha 16 y dejó escapar una chance clara de llegar a puestos de Reducido. Rengo Reynaga volvió al gol y a lesionarse. Se viene Agropecuario para el Negro.