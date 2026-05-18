Patronato vivió un tenso momento en el Estadio Grella en los primeros minutos de juego del segundo tiempo tras el golpe que recibió Gabriel Díaz que debió recibir rápida atención médica de sus compañeros y rivales en primera instancia y luego de los médicos.
Hay tranquilidad en Patronato: el Monito Diaz sigue estable
El central se sometió a un control este lunes por la mañana tras los estudios realizados este domingo tras el impacto que sufrió durante el cruce con Chacarita.
El defensor se retiró en ambulancia pero consciente tras el impacto. En el nosocomio al que fue trasladado se le realizaron los estudios correspondientes, entre ellos una tomografía, que no lanzó resultados negativos. Por ello, recibió el alta médica y pasó la noche en su domicilio y junto a su familia que siempre asiste a los partidos de local.
Durante la mañana, el nacido en Villa Mercedes se dirigió a una clínica céntrica para realizarse los controles correspondientes tras el episodio que vivió en pleno cotejo. Para tranquilidad de todo Patronato, está estable.
Ahora, el central debe continuar con un protocolo que se aplica en estos casos. Si bien es lo menos importante, se pone en duda su participación en el próximo partido frente a Güemes en Santiago del Estero.
Rivero se hace estudios
En otro orden, el delantero de Patronato, que pidió el cambio en el primer tiempo producto de un fuerte dolor, se someterá a estudios para conocer su lesión y el grado de la misma. A priori, según los primeros indicios, difícil que llegue al cotejo del próximo domingo a las 16.