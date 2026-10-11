Platense jugó un buen segundo tiempo, en el que tuvo una gran cantidad de jugadas de riesgo y pudo igualar un partido complejo, y empató 1-1 ante Argentinos Juniors, en un clásico disputado en el estadio Ciudad de Vicente López.
Platense rescató un empate en el clásico ante Argentinos Juniors
El “Calamar” fue local y, con una igualdad por 1-1, llega a seis fechas sin ganar en el Torneo Clausura 2026. En la próxima fecha, el “Calamar” recibirá a Lanús, el sábado 17 de octubre desde las 17:30, mientras que los dirigidos por Nicolás Diez jugarán ante Banfield, el condición de visitante, el mismo día desde las 15.
La visita comenzó en ventaja desde los 10 minutos del primer tiempo, con gol del atacante Diego Porcel, pero el mediocampista Franco Zapiola igualó de penal a los 24 minutos de la segunda etapa.
La igualdad deja al “Bicho” en el segundo lugar de la zona B del Torneo Clausura 2026, con 22 unidades, mientras que el equipo que dirige Martín Palermo es decimotercero en la zona A, con 11 puntos y la cabeza puesta en la semifinal de la Copa Argentina, en la que se medirá con Atlético de Tucumán.
Argentinos Juniors abrió el marcador en su primera llegada de peligro, a los 10 minutos, con un centro desde la izquierda del volante Nicolás Oroz para Diego Porcel, que sacó una buena definición con efecto al segundo poste, para el 1-0.
Ya en 45 minutos de una primera parte en la que el “Bicho” pudo sobreponerse a un arranque en el que el local imponía, el mediocampista Facundo Carrizo presionó y ganó en campo rival, cruzando una pelota baja para el delantero Tomás Molina, cuyo remate dio en el palo.
Segundo tiempo
Apenas comenzado el segundo tiempo llegó la visita, con un remate lejano del defensor Franco Paredes, que salió bajo y a las manos del arquero Juan Pablo Cozzani.
En 10 minutos, una pelota desde la derecha le llegó al extremo Bautista Merlini, que pudo controlar y rematar de media vuelta dentro del área, aunque el delantero se cayó durante el movimiento y no pudo darle fuerza ni dirección a su tiro.
Diez minutos más tarde, el mediocampista Iván Gómez recibió en la medialuna del área grande y sacó un disparo rápido, que se desvió en un defensor rival y se fue muy cerca de palo derecho del arquero Brayan Cortés.
En 24 minutos de la segunda parte, con un penal recibido luego de una infracción infantil del delantero Diego Porcel, Franco Zapiola abrió el pie izquierdo para sacar un remate bajo que empate el marcador.
El equipo de Palermo volvió a llegar a los 34 minutos, en una jugada que dejó mano a mano por derecha al delantero Nicolás Retamar, que fue cerrado por un defensor y terminó sacando un remate centralizado, que fue detenido por el guardameta chileno.
Cómo siguen
En la próxima fecha, el “Calamar” recibirá a Lanús, el sábado 17 de octubre desde las 17:30, mientras que los dirigidos por Nicolás Diez jugarán ante Banfield, el condición de visitante, el mismo día desde las 15:00.