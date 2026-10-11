Liga Profesional

Platense rescató un empate en el clásico ante Argentinos Juniors

El “Calamar” fue local y, con una igualdad por 1-1, llega a seis fechas sin ganar en el Torneo Clausura 2026. En la próxima fecha, el “Calamar” recibirá a Lanús, el sábado 17 de octubre desde las 17:30, mientras que los dirigidos por Nicolás Diez jugarán ante Banfield, el condición de visitante, el mismo día desde las 15.