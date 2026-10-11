Torneo Clausura 2026

Racing perdió con Belgrano por 2-0 y sigue abajo

La “Academia” no pudo sumar su tercer triunfo consecutivo y se mantiene con 11 puntos. En la próxima fecha, la “Academia” será local en el “Clásico de Avellaneda”, ante Independiente el domingo 18 de octubre a las 14:45, mientras que los dirigidos por Ricardo Zielinski, vigentes campeones del fútbol argentino, recibirán a River el mismo día, desde las 20:15.