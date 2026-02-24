Platense y Defensa y Justicia se repartieron los puntos: los arqueros fueron las figuras

Platense y Defensa y Justicia empataron 0 a 0 en Vicente López por el Torneo Apertura, en un partido parejo y repartido, que tuvo un hilo conductor claro: cuando la jugada pedía gol, aparecieron los arqueros.
Matías Borgogno se hizo grande en el primer tiempo para sostener a Platense cuando el “Halcón” tuvo su mejor tramo. Y en el complemento, Cristopher Fiermarín respondió cada vez que el “Calamar” se animó a empujarlo hasta el final.
Defensa avisó temprano con un remate lejano de Rubén Botta y volvió a exigir a Borgogno a los ocho minutos, con un disparo sin ángulo que terminó en córner. En ese tramo, el visitante fue más y jugó más cerca del área.
La más clara llegó a los 15: Agustín Hausch desbordó y asistió a Aaron Molinas, que definió desviado frente al arco en una chance inmejorable. Platense respiró y el partido siguió abierto.
Un minuto después, Defensa volvió a quedar a nada. Juan Manuel Gutiérrez picó solo por izquierda, eludió al arquero con una definición por arriba y, cuando la pelota pedía red, apareció Ignacio Vázquez para salvar sobre la línea.
El complemento cambió la dinámica. Platense adelantó líneas y comenzó a incomodar. A los cuatro minutos, Facundo Nasif sacó un remate apenas ancho en una acción que todo el banco local reclamó como penal, pero el árbitro Bruno Amiconi sancionó córner.
Con el correr del partido, el calor y la lluvia hicieron el trámite más lento y friccionado. En ese escenario, Platense intentó empujarlo con centros y presencia en el área, pero Fiermarín respondió con seguridad.
Nicolás Retamar cargó la zona caliente con envíos consecutivos, aunque ni Augusto Lotti ni Leonardo Heredia lograron conectar con precisión. La sensación fue esa: Platense lo buscó, Defensa lo aguantó, y el cero terminó firmándose con guantes.
Defensa y Justicia se llevó un empate que le permite conservar el invicto en el Apertura. Platense, en cambio, dejó pasar la chance de alcanzar la cima junto a Vélez, aunque sigue en zona de futuros playoffs.
El reparto, con arqueros como figuras, dejó a ambos con expectativas firmes. En Vicente López no hubo goles, pero sí un partido que se explicó, sobre todo, desde los arcos.