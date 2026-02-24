Torneo Apertura

Platense y Defensa y Justicia se repartieron los puntos: los arqueros fueron las figuras

Platense y Defensa y Justicia igualaron 0-0 por el Torneo Apertura en Vicente López. Matías Borgogno fue clave en el primer tiempo y Cristopher Fiermarín sostuvo al “Halcón” cuando el “Calamar” creció en el complemento