Liga Profesional

Platense y Deportivo Riestra no se sacaron ventajas en el Torneo Apertura

El “Calamar” y el “Malevo” no pasaron del empate a cero en la octava jornada del campeonato local. Con este resultado, los dirigidos por Walter Zunino se ubicaron en la quinta posición de la Zona A con 13 puntos, mientras que el cuadro albinegro continúa sin sumar de a tres en el certamen y alcanzó las 5 unidades.