Platense y Deportivo Riestra no se sacaron ventajas en el Torneo Apertura

El “Calamar” y el “Malevo” no pasaron del empate a cero en la octava jornada del campeonato local. Con este resultado, los dirigidos por Walter Zunino se ubicaron en la quinta posición de la Zona A con 13 puntos, mientras que el cuadro albinegro continúa sin sumar de a tres en el certamen y alcanzó las 5 unidades.

Platense vs Riestra. Fotos: @caplatensePlatense vs Riestra. Fotos: @caplatense
Platense y Deportivo Riestra igualaron este lunes sin goles en un partido con poco vuelo, correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Guillermo Laza.

El trámite del encuentro fue parejo con 7 remates totales para cada uno, de los cuales cuatro del “Malevo” fueron al arco, mientras que 3 del “Calamar” tuvieron destino bajo los tres palos.

Platense vs Riestra. Fotos: @caplatensePlatense vs Riestra. Fotos: @caplatense

Sin embargo, la posesión del balón estuvo a favor del cuadro de Vicente López, que contó con 60%, pero no pudo trasladar la abultada tenencia en ocasiones de peligro que abran el marcador.

Platense vs Riestra. Fotos: @caplatensePlatense vs Riestra. Fotos: @caplatense

Cómo quedaron

Con este resultado, los dirigidos por Walter Zunino se ubicaron en la quinta posición de la Zona A con 13 puntos, mientras que el cuadro albinegro continúa sin sumar de a tres en el certamen y alcanzó las 5 unidades.

Cómo siguen

Ahora, Platense visitará Rosario para medirse ante Newell’s el martes 10 de marzo desde las 17:30. Por su parte, Deportivo Riestra recibirá el jueves 12 del corriente mes a Gimnasia de Mendoza, a partir de las 17.

#TEMAS:
Platense
Deportivo Riestra
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Videos
Newell's
Gimnasia de Mendoza

