Espera España

Duelo de leyendas: la Portugal de CR7 y la Croacia de Modric se enfrentan por un lugar en octavos

El Toronto Stadium enciende sus luces este jueves a partir de las 20 (hora argentina) para el juego eliminatorio entre dos selecciones europeas. El noruego Espen Eskås será el árbitro principal del partido. El delantero luso y el 10 croata están jugando su última Copa del Mundo.