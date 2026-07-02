Portugal y Croacia viajan al norte para enfrentarse este jueves a partir de las 20 horas (hora argentina) en el Toronto Stadium. Lusos y balcánicos cruzan sus caminos por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 en Canadá.
Duelo de leyendas: la Portugal de CR7 y la Croacia de Modric se enfrentan por un lugar en octavos
El Toronto Stadium enciende sus luces este jueves a partir de las 20 (hora argentina) para el juego eliminatorio entre dos selecciones europeas. El noruego Espen Eskås será el árbitro principal del partido. El delantero luso y el 10 croata están jugando su última Copa del Mundo.
"La Seleção das Quinas" se presenta en 16avos. de final luego de superar como escolta la zona K. Luego del inesperado empate 1-1 ante la sorpresiva República Democrática del Congo en Houston, los lusos aplastaron 5-0 a Uzbekistán en el mismo NRG Stadium e igualaron sin goles en el Hard Rock Stadium de Miami ante Colombia, los líderes del grupo.
Los dirigidos por el español Roberto Martínez buscan dar el paso al frente en su primer compromiso eliminatorio en tres años y medio, cuando Marruecos los dejó fuera de competencia en Qatar 2022 tras vencerlos por la mínima con anotación de Youssef En-Nesyri.
Frente al equipo de Cristiano Ronaldo y compañía llegan los subcampeones mundiales en Rusia 2018 y últimos ganadores de la medalla de bronce en suelo asiático.
Rival de peso
Los rojiblancos empezaron su camino en Norteamérica con una derrota 4-2 ante Inglaterra en el AT&T Stadium de Dallas, pero lograron recuperarse con victorias ante Panamá por 1-0 en Toronto y 2-1 ante Ghana en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.
El último baile de Luka Modric impulsa al conjunto de Zlatko Dalić a buscar repetir sus objetivos en los últimos dos Mundiales y avanzar a unos octavos de final en donde ya espera España tras la goleada de esta tarde en Los Ángeles.
Posibles formaciones
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić; Luka Modrić, Mateo Kovačić, Nikola Vlašić, Petar Sucić, Martin Baturina; Ivan Perišić y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalić.
El encuentro iniciará a las 20 horas y contará con la transmisión en vivo de TyC Sports. El árbitro noruego Espen Eskås será el encargado de impartir justicia en el campo de juego.