Por los 40 años del título

Fifa, el Azteca, el reconocimiento a Pumpido en el inicio del Mundial y el aura de Maradona

El ex arquero santafesino, campeón del mundo, vivió este jueves una de sus tardes inolvidables. La Fifa recordó, a través de él, a aquella gesta de 1986 de la cual se están cumpliendo cuatro décadas.